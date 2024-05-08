712 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» في الربع الأول

المصدر: وام

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حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، خلال الربع الأول من عام 2024، صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم، أو 0.10 درهم للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3.085 مليون درهم، في الربع الأول من عام 2024، مسجّلةً زيادة قدرها 42 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 1.050 مليون درهم خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً.. وساهمت استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم هذا الأداء المالي القوي.

وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد عن 18.4 مليار درهم في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘ : “بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندةً في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023، مشيرا إلى أن الزيادات المستمرة والكبيرة تُظهر في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها ”.

وأضاف : " نحن نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا ، مؤكدا أن الشركة ستظل ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا".

وأوضح أنه في الربع الأول من عام 2024، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ارتفاعًا في الإيرادات، حيث بلغت 2.005 مليون درهم ، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023 ، مشيرا إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يُعزى إلى النمو المستمر في الإيرادات، مع حدوث زيادة في حجم الأعمال في مختلف القطاعات، وفي عدد منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة، وتسجيل ارتفاع في أسعار الخدمات ونسبة استخدام المنصات، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية المتكاملة الشاملة والأسطول المملوك، والأنشطة التجارية الجديدة مثل الهندسة والمشتريات والبناء.

وذكر أن الأرباح ارتفعت قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59 في المائة، حيث بلغت 588 مليون درهم خلال الفترة نفسها.. فيما سجّلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعًا بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 922 مليون درهم خلال الفترة المماثلة، بفعل أسعار الإيجار القوية لناقلات النفط والغاز والبضائع السائبة الجافة والحاويات، فضلًا عن الأرباح المكتسبة بعد إضافة أربع ناقلات نفط خام عملاقة إلى الأسطول.

ولفت المصعبي إلى تأثر هذا الارتفاع سلبًا بشكل طفيف بانخفاض أرباح ناقلات الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجير وأسعار إيجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 419 مليون درهم “114 مليون دولار أمريكي” خلال الفترة المماثلة، وتوسيع هامش هذه الأرباح بنسبة 4 نقاط مئوية لتصل إلى 45 في المائة.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نموًا في الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 158 مليون درهم.

وأدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 37 مليون درهم ، أي بزيادة وقدرها 28 في المائة مدفوعة بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية إلى جانب تنفيذ عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة أدنوك البحرية.

كما واصلت شركة أدنوك للإمداد والخدمات تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي الخاصة بها في الربع الأول من عام 2024، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءات التشغيلية وسلامة موظفيها وأصولها.

ففي عام 2023، عززت الشركة استخدامها لنظام “Smart Ship ”، وهو حل للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط وتحليل الكفاءة التشغيلية للسفن البحرية التي تبحر عبر المحيطات ورفع فعاليتها إلى أقصى حد.

من ناحية أخرى، يعمل نظام “Smart Vessel” الذي يُطبّق اليوم على أكثر من 80 سفينة، على تعزيز معايير الصحة والسلامة البحرية حيث يساهم في تحقيق سلامة البحّارة ومنع وقوع الأضرار والإصابات بشكل استباقي.. وقد لعبت أنظمة الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في نجاح الشركة الرائد في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من خلال المساهمة في خفض كثافة انبعاثات الكربون لعمليات الأسطول بنسبة 30 في المائة منذ عام 2020، ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت بنسبة 71 في المائة بين عامي 2018 و2023.

وتعكس أهداف أدنوك للإمداد والخدمات في مجال الاستدامة التزام الشركة المستمر بدعم وحماية النظم البيئية البحرية في دولة الإمارات، وتسعى الشركة إلى تسريع مبادرات الاستدامة تماشياً مع خطة الاستدامة التي تنتهجها مجموعة أدنوك والتي تتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وهدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050 بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030.

وتواصل أدنوك للإمداد والخدمات تحقيق إنجازات كبيرة، حيث قامت بتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 24 في المائة عبر أسطول الشحن التابع لها منذ عام 2020، وتخصيص نحو 7 مليارات درهم لبناء سفن تتسم بالكفاءة البيئية، وتشغيل 13 سفينة على الوقود الحيوي منذ عام 2020.

وتظل شركة أدنوك للإمداد والخدمات ملتزمة بتحقيق نموّ مستدام ومربح وعوائد جذابة للمساهمين.

وتماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، فقد وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2023.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم ، أي ما يعادل 9.68 فلس للسهم الواحد.

وسُدّدت الأرباح البالغة 239 مليون درهم للربع الثاني من عام 2023 في نوفمبر من العام الماضي.. فيما من المتوقع سداد أرباح النصف الثاني من عام 2023 في مايو 2024.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 في المائة على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 955 مليون درهم.

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