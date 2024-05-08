قمة "AIM" .. الإمارات تؤمن مسار الجدارة للشركات الناشئة وصولا لنادي "اليونيكورن"

المصدر: وام

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رسخت دولة الإمارات منظومة متفردة داعمة لنمو قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2024 " منصة لاستعراض أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن "الناشئة أحادية القرن" حول العالم ، حيث خصصت في دورتها الحالية المنعقدة في أبوظبي مسارا رئيسيا لهذا القطاع تحت شعار "التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن"، ويضم أجندة مليئة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة.

وانطلاقا من دولة الإمارات ، بات حلم الشركات الناشئة بالوصول إلى نادي " اليونيكورن " واقعا ملموسا خاصة بعد أن أمنت لهم الدولة كافة المحفزات ومقومات النجاح لتحقيق هذا الهدف.

و" اليونيكورن " مصطلح اقتصادي عالمي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، وعلى مدار عقود أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة ، من أبرزها تأسيس مدينة دبي للإنترنت في عام 1999 ، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، وباتت بعد أكثر من عقدين من النمو والتطور نقطة انطلاق للعديد من شركات "اليونيكورن" العالمية.

ومن المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة أيضا مشروع "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه الذي أطلقته وزارة الاقتصاد عام 2021، لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء هذا المشروع بهدف إحداث نقلة نوعية في عوامل جذب ومناخ عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير جميع الممكنات لنجاح مشاريعهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة لقطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقة المعول عليه في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد ويدعم استدامته وتنافسيته عالمياً.

ووفقاً للتقرير الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

وحصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.

وأكد مسؤولون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة AIM للاستثمار 2024 "، أن دولة الإمارات شكلت على مدار عقود نقطة انطلاق للعديد من الشركات الناشئة التي باتت اليوم من شركات “اليونيكورن” الرائدة على مستوى العالم.

وقال معالي فابيو ريقي وزير الصناعة والحرف والتجارة والبحث التكنولوجي في جمهورية سان مارينو، إن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية للعديد من الشركات والكيانات الاستثمارية العالمية ، مشيرا إلى أن الدولة تتميز ببيئة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتطور في ظل ما تقدمه لها من حوافز مميزة ما يمكنها في نهاية المطاف من التوسع وتحقيق النمو المستدام.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في "قمة AIM للاستثمار 2024 " التي تعد منصة مثالية لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات لاسيما الاستثمارية، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في بلاده واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه ، أوضح جيوفاني زرزريني الأمين العام للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا، أن "قمة AIM للاستثمار 2024 " وفرت منصة فريدة للشركات الناشئة للتعرف على اتجاهات مناخ الاستثمار العالمي، واستكشاف فرص واعدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات ، مؤكدا أن دولة الإمارات منحت العديد من مقومات النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت اليوم من الشركات الكبرى الرائدة عالميا.

من جهتها ، أكدت الدكتورة هدى يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، أن بيئة الاستثمار في دولة الإمارات محفزة على النجاح لكافة الشركات لاسيما الناشئة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العالمية البارزة انطلقت من دولة الإمارات في بداية عملها وتوسعت وازدهرت ونمت أعمالها حتى باتت اليوم من شركات اليونيكورن الرائدة على مستوى العالم.

يشار إلى أن “قمة AIM للاستثمار 2024 “، تركز في فعالياتها اليوم على تجمع الشركات الناشئة أحادية القرن ”اليونيكورن”، بمشاركة العديد من الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن من الأسواق الدولية الرئيسية، ومنها إلى جانب دولة الإمارات ، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.

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