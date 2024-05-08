150 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 100 يوم

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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سجلت المبيعات العقارية في دبي 150 مليار درهم خلال 100 يوم، نتجت عن 51.913 صفقة، وهو ما يمثل 37.5% من المبيعات التي سجلت خلال 2023 بأكمله، التي تخطت 400 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وتعبّر هذه البيانات الاستثنائية عن الزخم المذهل للصفقات العقارية في الإمارة وجاذبيتها العالية والمستمرة للمستثمرين، لا سيما وأن هذه الأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري تتفوق حتى الآن على أرقام 2023 والذي كان تاريخياً بكل المقاييس.

وأظهرت البيانات أن مبيعات عقارات دبي نمت بنسبة 25% منذ مطلع 2024 وحتى أمس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قفزت من 120 مليار درهم في 2023 نتجت عن 41304 صفقات، إلى 150 مليار درهم في 2024 نتجت عن 51.913 صفقة. وتوزعت صفقات المبيعات على 5332 قطعة أرض، و42.827 وحدة سكنية، و3754 مبنىً.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري من حيث قيمة المبايعات بـ 7.8 مليارات درهم نتجت عن 3696 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 6125 صفقة بقيمة 6.8 مليارات درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا عبر 574 صفقة بقيمة 6.5 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 1524 صفقة بقيمة 5.9 مليارات درهم، وخامساً منطقة زعبيل الأولى عبر 1596 صفقة بقيمة 5.12 مليار درهم.

وسجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي 228.5 مليار درهم نتجت عن 64.8 ألف صفقة، حيث سجلت المبيعات 150.6 مليار درهم، والرهون 64.9 مليار درهم، والهبات أكثر من 13 مليار درهم.

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