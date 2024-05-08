100 ألف إجمالي التراخيص في 15 منطقة حرة بدبي

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الممنوحة في 15 منطقة حرة بدبي 100 ألف ترخيص بنهاية أبريل الماضي، لتختص، وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، بحصة 56 % من إجمالي التراخيص الممنوحة في المناطق الحرة بالإمارات.

ونمت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة العاملة بالدولة بنهاية أبريل الماضي بنسبة 23 % إلى 185.3 ألف ترخيص، مقارنة بـ 150 ألف ترخيص في أبريل 2023 وتعمل بالدولة حالياً 30 منطقة حرة واستثمارية متنوعة الأنشطة تحوز 21.3 % من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة.

ونمت التراخيص في المناطق الحرة بدبي بنسبة 29 % عن عدد التراخيص التجارية المسجلة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 102.3 ألف ترخيص عبر 15 مدينة ومنطقة حرة منها واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسع المتعددة ومدينة «ميدان» ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي «جافز» وسلطة دبي للتطوير، وكلاً من مركزي دبي المالي العالمي ودبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي الشركات.

وسجلت رأس الخيمة المرتبة الثانية بـ 36.2 ألف ترخيص، بينما سجلت الشارقة 35.4 ألف ترخيص، وفي أبوظبي 9.8 آلاف ترخيص، وتوزع أكثر من 1600 ترخيص بين المناطق الاستثمارية في عجمان والفجيرة وأم القيوين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز