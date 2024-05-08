«الإيكاو» تختار الإمارات لاستضافة «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ» العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) اختيار الإمارات لاستضافة أعمال «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ «GISS 2025» والمعرض المصاحب لها العام المقبل. وتعتبر هذه الندوة إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها «الإيكاو»، بهدف توحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة بشأن تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران.

جاء الإعلان في ختام أعمال الدورة الثالثة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ التي عقدت مؤخرا في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، وشاركت فيها الإمارات بوفد برئاسة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ونخبة من مسؤولي ومختصي الهيئة وممثلي جهات حكومية وخاصة في قطاع الطيران المدني بالدولة، حيث استعرضت الهيئة خدمات التدريب التي تقدمها «اي آكت»، الذراع التجارية للهيئة وشركة «العالمية لخدمات الملاحة الجوية»، وذلك ضمن مشاركتها في المعرض المصاحب للندوة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن قطاع الطيران يمثل إحدى ركائز تنوع وقوة الاقتصاد الوطني وجسر تواصله مع مختلف الدول والأسواق العالمية، وقد نجحت دولة الإمارات، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين المؤثرين على خارطة الطيران المدني الدولي، من خلال امتلاكها بنية تحتية متقدمة لخدمات النقل الجوي وشركات طيران ومطارات تتمتع بالسمعة والثقة الدولية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تقوم به الدولة في دعم مبادرات وجهود التعاون الدولي التي تقودها منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لتعزيز سلامة وأمن واستدامة هذا القطاع الحيوي».

وتابع: «إن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، والجهود الوطنية المتواصلة للبعثة الدائمة للدولة في «الإيكاو» لدعم حشد التأييد، أسهمت في تعزيز فوز الدولة باستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض والاجتماعات الدولية المؤثرة في قطاع الطيران، ويأتي اختيار الدولة لاستضافة أعمال «الندوة العالمية لدعم التنفيذ» تأكيداً جديداً على ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات وتعزيز شراكتها مع منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء بها».

وقال سيلفاتوري شاكيتانو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»: «يسعدنا أن نتشارك مع دولة الإمارات استضافة ندوة «الإيكاو» العالمية لدعم التنفيذ لعام 2025. وقد أظهرت دولة الإمارات مراراً وتكراراً التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، ونحن على ثقة من أن استضافتها لهذا الحدث ستوفر منصة ممتازة لتعزيز أهدافنا المشتركة».

وخلال أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ 2024، قدم وفد دولة الإمارات مقترحات مبتكرة، وتبادل وجهات نظر استشرافية حول مستقبل الطيران.

وقال سيف محمد السويدي: «إن اختيار الإمارات لاستضافة أعمال النسخة الرابعة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ، هو مؤشر على الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه الدولة في تطوير الحوار على الصعيد الدولي لخدمة وتنمية مستقبل قطاع الطيران المدني»، مشيراً إلى أن هذا الحدث المتخصص يضم نخبة من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران ويمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.

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