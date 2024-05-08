البنك الرقمي Liv وشركة «كنترول ألت» يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع Liv، أول بنك رقمي في دولة الإمارات من بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع شركة «كنترول ألت»، مزود حلول الأصول البديلة للشركات، وذلك لاستكشاف فرص تطوير حلول البنية التحتية المتعلقة بترميز الأصول الحقيقية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور كل من مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومات أونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كنترول ألت».

وتمثل الأصول الرقمية فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، ما يعني بالضرورة وفرة بالفرص الابتكارية والاستثمارية في هذا المجال مستقبلاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز