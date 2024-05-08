«بعثة غرفة الشارقة التجارية» إلى الهند تستهل أعمالها من تشيناي

المصدر: الشارقة - البيان

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دشنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أولى فعاليات بعثتها التجارية إلى جمهورية الهند بتنظيمها ملتقى أعمال الشارقة والهند في مدينة تشيناي، نسقت من خلاله أكثر من 160 لقاء عمل ثنائياً بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 100 شركة هندية في مدينة تشيناي يمثلون قطاعات وأنشطة اقتصادية عدة، وذلك في إطار حرص الغرفة على تعزيز حضور الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الهندية، وتسهيل تواصل أعضائها مع أبرز الجهات الفاعلة في الهند بمختلف القطاعات، فضلاً عن استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.

وشهد الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة زياد محمود خيرالله أمين الصندوق الفخري عضو مجلس الإدارة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

وبحثت البعثة تنسيق الجهود مع الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية بشؤون الاستثمار في تشيناي، بهدف جذب مزيد من رجال الأعمال الهنود للاستثمار في الإمارة، وتمكين شركات الشارقة من التوسع عالمياً وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام أعضاء الغرفة.

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