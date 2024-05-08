«بيتباندا» تفتتح مكتباً بدبي للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بيتباندا، أكبر منصة أوروبية للعملات المشفرة والمزود للبنية التحتية الرقمية، إطلاق منصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دبي في إطار خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وتعتزم بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا افتتاح أول مكاتبها في دبي ضمن مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وعيّنت الشركة بالفعل فريقاً بقيادة وليد بن عثمان لتصميم عرضها بما يتناسب مع السوق المحلي. وتمضي بيتباندا قدماً في المراحل الأخيرة للحصول على ترخيص مزود الخدمات المالية، وستواصل العمل مع الجهات التنظيمية في الدولة لضمان طرح منتج متوافق بالكامل مع اللوائح التنظيمية المحلية.

وسيتسنى للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الوساطة الرقمية وغيرها من الشركات القائمة على البيئات المشفرة في المنطقة بناء الشراكات مع منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية لإطلاق حلول التداول الخاصة بها بالاعتماد على البنية التحتية لبيتباندا في أقل من ثلاثة أشهر وبمجرد حصول بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ترخيصها المحلي في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وتتعاون منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية بالفعل مع عددٍ من أبرز البنوك الأوروبية، وتوفر حالياً البنية التحتية للتداول لأكثر من 20 مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا.

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