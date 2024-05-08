2.1 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة بالربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشف محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، أن قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لشهادات المنشأ الصادرة لأعضاء الغرفة خلال الربع الأول بلغ 2.16 مليار درهم، لافتاً إلى أن مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة بلغ 7516 شهادة، حيث تصدر شهر فبراير بعدد 2531 شهادة.

وأشار إلى أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها، وفي مقدمتها السعودية بمجموع 2776 شهادة وبقيمة سلع 486.4 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 493 شهادة وبقيمة 47.4 مليون درهم، ومن ثم الكويت بـ 287 شهادة وبقيمة سلع حوالي 69 مليون درهم، جاءت بعدها مصر بـ 265 شهادة بقيمة 68.2 مليون درهم، ثم قطر بـ 231 شهادة وبقيمة 29.8 مليون درهم.

وتلى ذلك العراق حيث تم إصدار 210 شهادات بقيمة 264.9 مليون درهم، ثم البحرين حيث تم إصدار 172 شهادة بقيمة 31.3 مليونا.

وتوزعت البضائع المصدرة على العديد من المنتجات، أبرزها الحيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية بإجمالي 3424 شهادة بنسبة 44%.

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