إدراج «سبينس» وبدء التداول في سوق دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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يتم، غداً الخميس، إدراج أسهم «سبينس» في سوق دبي المالي العالمي، لتبدأ العلامة التجارية التي تمتلك حضوراً قوياً وسمعة عريقة في الإمارات، مرحلة جديدة من مسيرتها التي بدأت منذ افتتاح متجرها الأول عام 1961 وعلى مدار 63 عاماً. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 5.51 مليارات درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

إيرادات

وتبلغ إيرادات «سبينس» 2.87 مليار درهم، فيما تبلغ الأرباح قبل إضافة الفوائد والضرائب والاستهلاك وغيرها، 562 مليون درهم، بهامش نسبته 19.6%، فيما تصل نسبة المبيعات عبر الإنترنت 13%.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً.

تعزيز قاعدة المساهمين

وتدير المجموعة علاقاتها مع أكثر من 870 مورداً في 44 دولة، عبر شركاتها التابعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، مما يجعلها تمتلك سلسلة إمداد عالية الكفاءة، تساهم في خفض الهدر مع الحفاظ على مستويات قوية من توفر المنتجات في المتاجر.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «منذ انطلاق مسيرتنا في دبي مطلع الستينيات، حققنا نمواً قوياً وتطورنا مع تطور هذه المدينة واتساعها، مسترشدين برؤية قيادتها الرشيدة».

وأضاف كومار: «تدير سبينس اليوم علامات تجارية للمواد الغذائية الطازجة وعالية الجودة عبر 75 متجراً في دولة الإمارات وسلطنة عمان، ونسعى إلى التوسع نحو سوق السعودية قريباً. كما تتواجد سبينس في العديد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الحيوية وسريعة النمو، والتي تمتلك إمكانات هائلة للازدهار والتطور».

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «لدى علامتنا التجارية طموحات كبيرة ومؤهلات عالية لاغتنام الفرص وتطوير إمكانات ونماذج جديدة في القطاع، وهو ما يحفزنا للشروع في فصل جديد يفتح أمامنا آفاقاً أوسع لتعزيز قاعدة مساهمينا».

مجلس الإدارة

ويرأس علي البواردي مجلس إدارة الشركة، ويشغل طارق البواردي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتضم عضوية مجلس الإدارة راشد البواردي، ومزون البواردي. ويشمل فريق القيادة سونيل كومار، الرئيس التنفيذي، وباريش بوش، نائب الرئيس التنفيذي، وموريش أغاروال، المدير المالي، والميرا بلوفو، المدير العام للعمليات.

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