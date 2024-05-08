4.35 مليارت درهم أرباح «أدنوك للغاز» الربعية والإيرادات تتجاوز 22 ملياراً

المصدر: أبوظبي – وام

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حققت شركة أدنوك للغاز أرباحاً بلغت 4.359 مليارت درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأعلنت الشركة، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس من سنة 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 22.07 مليار درهم، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي الذي ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي.

وارتفعت أرباح الربع الأول من سنة 2024 قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.62 مليارات درهم مسجلة زيادةً بنسبة 17% على أساس سنوي.

وأسهمت اتفاقية توريد وشراء الغاز 25 عاماً في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34% سُجلت في العام السابق.

وسجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في صافي الدخل المعدل بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 4,35 مليارات درهم، كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20% على أساس سنوي ما يؤكد الكفاءة العالية للشركة مورداً محلياً.

التدفق النقدي

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: الأرباح القوية التي سُجلت في الربع الأول من هذا العام، تحققت بفضل ارتفاع التدفق النقدي بنسبة 47% على أساس سنويٍ وبفضل هذا الارتفاع، سنتمكن من زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 12.52 مليار درهم في سنة 2024 بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح لدينا.

وبفضل الأداء المالي القوي للشركة ومحفظتها الاستثنائية من مشروعات النمو سيواصل مساهمونا الاستفادة من عائد توزيعات الأرباح السنوي بنسبة تزيد على 5% إضافة إلى إمكان ارتفاع سعر السهم.

ومع توقع نمو هامش أعمال الشركة بنسبة تصل إلى 40% قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، فإن أدنوك للغاز تخطط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم في فرص نمو محليةٍ وعالمية بين سنتي 2024 و2028، وتتمتع الشركة بوضع مثالي للاستفادة من زيادةٍ مُتوقعةٍ لكمية الغاز المصاحب للنفط، إذ تُخطط أدنوك لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل من النفط يومياً بحلول سنة 2027. وتسعى الشركة إلى النمو عالمياً بالاستحواذ على مراكز جديدةٍ في سلسلة قيمة الغاز في أوروبا والهند والصين وجنوب شرقي آسيا بهدف تعزيز مكانة الدولة في الأسواق الدولية لمبيعات الغاز الطبيعي المسال.

الرويس للغاز

وحققت "أدنوك" في الربع الأول تقدماً ملحوظاً في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع استراتيجي لأدنوك ودولة الإمارات، وتقدم "أدنوك للغاز" حالياً الدعم الفني فيما يتعلق بهذه المنشأة.

واكتسب المشروع زخماً متزايداً بعد منح "أدنوك" مؤخراً عقدا في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من هذا العام، كما وقعت "أدنوك" اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المنشأة.

ومع إعلان "أدنوك" نيتها اتخاذ قرارٍ استثماريٍ نهائيٍ بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، فإن "أدنوك للغاز" تُخطط للاستحواذ على المشروع لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028.

مشاريع استراتيجية

وواصلت "أدنوك للغاز" تحقيق تقدمٍ ملحوظ في اثنين من مشاريعها الاستراتيجية للنمو خلال الربع الأول من عام 2024، وصرفت مبلغ 1.42 مليار درهم من النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت نسبتها 123% على أساس سنوي بالتوافق مع توجهاتها للسنة المالية 2024. وخلال الربع الأول من عام 2024، واصلت الشركة زخم مبيعاتها القوي المستمر من عام

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