سوق دبي يواصل صعوده للجلسة الرابعة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق 0.01% أو ما يعادل 0.44 نقطة، مسجلاً مستوى 4156.29 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات العقارات والمالية والمواد الأساسية.

وقاد سهم «أمان» ارتفاعات 16 سهماً في سوق دبي، فصعد بنسبة 3.5%، مغلقاً عند 0.41 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ73.4 مليون درهم، ما يعادل 27.9% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 262.8 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ35.2 مليون درهم ليغلق عند 16.85 درهماً.

ودعم أداء سوق دبي ارتفاع أسهم تبريد 3.4%، والإثمار القابضة 3.2%، والصناعات الوطنية القابضة 2.8%، وإعمار العقارية 0.63%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.8 ملايين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 109.97 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.40% في جلسة أمس ليغلق عند مستوى 9071.74 نقطة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بأكثر من 217.8 مليونا. وقفز سهم شركة «إي سفن» بالحد الأعلى في الصعود عند 1.25 درهم، وذلك عقب تجزئة السهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بـ1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و262.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 481.3 مليون سهم عبر تنفيذ 25.3 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز