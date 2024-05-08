28 مليون دولار صافي ربح «أمريكانا للمطاعم» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي»، وشركاتها التابعة نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024. وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بلغت 493.5 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح معدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 103.3 ملايين دولار.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 16.3 % على أساس سنوي، بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، بالإضافة إلى تأثرها الموسمي خلال شهر رمضان. كما حققت شركة «أمريكانا للمطاعم» خلال الربع الأول من عام 2024 تراجعاً في كلفة المخزون مقارنة بالربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب الاستخدام المثالي للمواد الخام والمشتريات الاستراتيجية.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة «أمريكانا للمطاعم» 103.3 ملايين دولار، مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 20.9% مقابل 21.5% على أساس سنوي، حيث استفادت الشركة من انخفاض كلفة المخزون وتقلص المصروفات التسويقية. بلغ صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الأول 28 مليون دولار.

وواصلت شركة «أمريكانا للمطاعم» تعزيز تواجدها مع افتتاح 37 مطعماً جديداً خلال الربع الأول 2024. وحتى 31 مارس 2024، بلغت محفظة الشركة 2456 مطعماً، بالإضافة إلى 37 مطعماً جديداً قيد الإنشاء. وفي 2024، تواصل الشركة توسيع محفظة مطاعمها حيث من المتوقع افتتاح نحو 200 إلى 225 مطعماً جديداً خلال العام .

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