«الإمارات المالي» يوقّع 5 مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية لتمكين المواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل توقيع 5 مذكرات تفاهم استراتيجية بين معهد الإمارات المالي ومؤسسات تعليمية وأكاديميات محلية وعالمية وجامعات دولية، تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الابتكار المالي في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود المعهد وريادته العالمية في مجال التدريب في القطاع المالي والمصرفي.

وتضمن الحفل، توقيع معهد الإمارات المالي مذكرات تفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة برمنغهام دبي، ومنصة التعليم الالكتروني (إدكس EdX) التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكاديمية تايوان للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات.

وقال خالد بالعمى: «تُجسد مذكرات التفاهم والشراكات الموقعة جهودنا لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل الإماراتيين في القطاع المالي والمصرفي والتأمين في إطار حرصنا والتزامنا بتطبيق أحدث وأفضل المعايير العالمية في دعم التحول الرقمي لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

نسعى من خلال هذه الجهود لتأسيس نموذج يحتذى به في الابتكار المالي واستدامة نمو القطاع المالي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد».

وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي: نلتزم بتطوير مهارات وخبرات الكفاءات الوطنية، وتنمية قدرات الجيل المقبل من المواطنين من قادة القطاع المالي، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية، وتقديم حلول مالية مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2030.

نهدف من خلال شراكات التعاون مع جهات محلية ومؤسسات أكاديمية عالمية إلى تمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز البنية التحتية المالية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وقعت مذكرات التفاهم، نورة البلوشي المدير العام لمعهد الإمارات المالي، بجانب مسؤولي الجهات المحلية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية العالمية. ويعكس توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أهمية تكامل العمل الدبلوماسي والمالي لتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

ووقّع المذكرة الدكتور محمد الظاهري، نائب المدير العام بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. كما يستهدف توقيع المذكرة مع جامعة برمنغهام دبي، تعزيز التعاون الأكاديمي بما يُسهم في تسريع تنفيذ خطط وبرامج التوطين بالقطاع المالي. ووقعت المذكرة، البروفيسورة يسرى المزوغي، عميد الجامعة.

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