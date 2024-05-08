«المالية» تناقش مع بعثة مشاورات المادة الرابعة بصندوق النقد تطورات الإطار المالي

المصدر: أبوظبي – البيان

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التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في مقر الوزارة بأبوظبي، حيث رحب بالوفد، مثمناً الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بهدف تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.

وقال الخوري: «تولي وزارة المالية أهمية كبيرة للمشاورات التي تعقدها مع الصندوق بشكل سنوي، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق المتعلقة بالسياسات المالية، والمضي قدماً في تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الدولة وتعزيزها لتتماشى مع أفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً».

حضر اللقاء علي شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة. وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، والسياسات المالية الكلية في الدولة والتقدم المحرز في الإطار المالي، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات.

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