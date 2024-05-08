وفد اقتصادي إماراتي يزور إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يزور وفد رسمي واقتصادي إماراتي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إيطاليا الأسبوع الجاري، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية، التي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد البلدين الصديقين.

ويضم وفد الدولة أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص من أبرزهم، غرفة تجارة صناعة دبي، واحة دبي للسيليكون، صندوق حي دبي للمستقبل، مجموعة شرف، بنك إتش إس بي سي، مجموعة بيئة، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وتشهد الزيارة إطلاق فعالية النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو، للعام الثاني على التوالي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بمجالات الاقتصاد الإبداعي والسياحة وريادة الأعمال والاستدامة، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الخاصة بعملية توسيع أعمال الشركات في أسواق جديدة لجذب الاستثمارات.

وتتضمن الفعالية انعقاد مجموعة من الجلسات النقاشية واجتماعات المائدة المستديرة، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفعالية حضور أكثر من 50 متحدثاً و600 مشارك من القادة والمسؤولين وممثلي مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص.

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