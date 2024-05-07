«بيتباندا» الأوروبية تفتتح مكتباً في الإمارات

المصدر: وام

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أكد إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة "بيتباندا" الأوروبية، أن دولة الإمارات تعد الوجهة المثالية للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأنّها تمتلك المزيج الأمثل من التشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية التي ستتيح تقديم أفضل حلول التداول المتوفرة في السوق منوها إلى افتتاح مكتب للمنصة في دولة الإمارات إلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، ومكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست، وذلك ضمن خططها الرئيسية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ديموث، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات اليوم الختامي من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، إن افتتاح مكتب للمنصة في الإمارات سيسمح لها بتوفير البنية التحتية الضرورية لتحفيز النمو المستقبلي لقطاع التداول وإتاحة الأصول الرقمية لملايين المستثمرين في المنطقة.

وأوضح أن قمة دبي للتكنولوجيا المالية هي منصة مثالية في ظل توسعها بشكل كبير مقارنة بنسخة العام الماضي مع تواجد العديد من مقدمي خدمات الدفع ومسؤولي قطاع التكنولوجي المالية من مختلف انحاء العالم من أجل العمل على جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الصناعة المالية.

وأشار إلى أن منصة "بيتباندا" ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز تعاونها مع البنوك في دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، مشيراً إلى أن المنصة يمكنها أن توفر للبنوك البنية التحتية اللازمة في قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات الوساطة للأصول الرقمية.

ولفت إلى أن منصة "بيتباندا" للحلول التكنولوجية تعد واحدة من أكثر البنى التحتية "للاستثمار كخدمة" قابلية للتطوير على مستوى أوروبا والعالم، حيث تسمح المنصة لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والمنصات الرقمية لتقديم خدمات التداول والاستثمار والإيداع الخاضعة للتنظيم للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، والعملات المشفرة، والمعادن الثمينة، والسلع.

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