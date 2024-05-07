تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» ومنصة «نيوم»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «نيوم» عن إبرام تحالف استراتيجي لدعم العملاء عبر تزويدهم بحلول تحويل الأموال المتطورة، وإعادة تعريف مشهد الخدمات المالية في الشرق الأوسط. وتسعى هذه الشراكة، الخاضعة للموافقات التنظيمية، إلى الارتقاء بتجربة الحوالات من خلال ضمان تحويلات سلسة وفورية عابرة للحدود بين الإمارات ودول العالم أجمع.

ولطالما كانت الحوالات المالية الصادرة من الإمارات مدفوعة بتزايد عدد السكان الوافدين والتجارة العابرة للحدود. وبالاستفادة من خدمات «نيوم»، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء حلول دفع في الوقت الفعلي فعالة من حيث التكلفة وتتميز بالسرعة والموثوقية غير المسبوقة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: باعتباره مجموعة مصرفية وطنية رائدة، لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على اعتماد الابتكار عبر جميع حلولنا المصرفية. ولا شك أن الشراكة الحالية مع «نيوم»، المنصة العالمية الرائدة بمجال المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي، ستسهل إجراء التعاملات العالمية السلسة بالنسبة لعملائنا.

ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة ودفع الحدود لتحقيق التميز دوماً.

من جانبه، قال براجيت نانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «نيوم»: تركز «نيوم» على تحقيق الوصول واسع الانتشار إلى بنيتها التحتية للمدفوعات العالمية. ويعد الشرق الأوسط سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، وقد ضاعفنا جهودنا للتوسع في المنطقة. وتعمل شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني على ترسيخ حضورنا في قلب الشرق الأوسط، إلى جانب أحد الأسماء الأكثر موثوقية هناك.

وباعتباره لاعباً أساسياً في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، يقف بنك الإمارات دبي الوطني على مفترق طرق بالغ الأهمية لحركة الأموال؛ ومن خلال هذه الشراكة تتطلع "نيوم"إلى توفير المزيد من خدمات تحويل الأموال في الوقت الفعلي داخل وخارج المنطقة بالاعتماد على بنيتها التحتية العالمية.

وبفضل تحسين البنية التحتية لقطاع المدفوعات لدعم الشركات سريعة النمو، تساهم «نيوم» في تمكين نقل الأموال في الوقت الفعلي إلى أكثر من 100 دولة مع فترات تسوية أقصر واستلام فوري للأموال بكفاءة عالية.

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