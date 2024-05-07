تعزيز التبادل الثقافي والابتكار في كافة المجالات بين المجر والإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور كاروي باناش، سفير جمهورية المجر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بادرت اليوم جامعة جون فون نيومان إلى افتتاح مقرّها الإقليمي في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم.

ويأتي افتتاح هذا المركز للتعلّم مدى الحياة في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى استقطاب أكثر من 5 آلاف طالب من حول العالم خلال العام 2024، حيث يهدف افتتاح المكتب الإقليمي للجامعة إلى تعزيز التبادل الثقافي والابتكار في كافة المجالات بين دولة المجر (هنغاريا) ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي افتتاح المقرّ الإقليمي لجامعة جون فون نيومان في مجمّع دبي للمعرفة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية لجعل دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم. وبدأ المقرّ عمله رسمياً في 7 مايو الجاري في المكتب رقم 101 في المبنى "2A" في مجمّع دبي للمعرفة. ويشكل مجمّع دبي للمعرفة إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مجمّعات أعمال متخصّصة تشمل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستديوهات وحي دبي للتصميم.

وتمّ هذا الافتتاح بعد المشاركة المميزة لجامعة كيسكيميت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، حيث استعرضت ابتكاراتها التي شملت مركبة الجامعة متعدّدة الوظائف والتي تعمل بالهيدروجين «نيومان H2».

ويقع المقرّ الإقليمي للجامعة في مجمّع دبي للمعرفة، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة للتعلم المستمر، والذي احتفل بذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسه في عام 2023. وتسعى هذه الوجهة إلى إثراء الاقتصاد المعرفي على المستوى الإقليمي، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في المنطقة. ويشكل مجمّع دبي للمعرفة إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، حيث يضمّ أكثر من 850 عميلاً وما يزيد عن 29 ألف طالب من 170 جنسية حول العالم.

وأعرب الدكتور نوربرت سيزماديا، رئيس مؤسسة جامعة جون فون نيومان، عن فخره بافتتاح المقرّ الإقليمي للجامعة في مجمّع دبي للمعرفة باعتباره وجهة عالمية للابتكار واحتضان الإبداع، مؤكداً على التزام الجامعة بتنوّع مناهجها الأكاديمية واستقبال الطلاب من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم كإحدى أفضل المؤسسات التعليمية في أوروبا والعالم.

وخلال مراسم الافتتاح للمقرّ الإقليمي لجامعة جون فون نيومان في دبي، ألقى جيورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي المجري، كلمة افتتاحية حول رؤية دولة المجر واستراتيجيتها 2030 – 2040، والابتكار والتميز الأكاديمي لجامعة جون فون نيومان بوصفها منبراً رائداً للتعليم في أوروبا الوسطى والشرقية. وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، بالنيابة عن مجمّع دبي للمعرفة، والدكتور نوربرت شيزماديا، رئيس مؤسسة جامعة جون فون نيومان، وزابولكس زيميري، المدير الاستراتيجي في مؤسسة جامعة جون فون نيومان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز