شراكة بين طيران الإمارات و«غرفة أبوظبي» لتعزيز قطاع السفر والسياحة

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة في مجال توفير خدمات السفر والسياحة والنقل الجوي والترويج لأنشطة الطرفين.

وجاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة غرفة أبوظبي في الدورة الـ31 من معرض «سوق السفر العربي 2024»، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر لغاية 9 مايو الجاري، حيث وقّعها كل من أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وخالد بالجافلة نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في طيران الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجهتين.

وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يسرنا تعزيز التعاون المتبادل مع طيران الإمارات، بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، والداعمة لقطاع الأعمال والسياحة والضيافة والأنشطة التجارية المختلفة. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى توفير أقصى قدر ممكن من الدعم والخدمات لأعضاء غرفة أبوظبي ولمختلف شركات القطاع الخاصة العاملة في الإمارة، بما يُساعدها في تعزيز أعمالها ونموها من خلال توفير أفضل العروض والمزايا لها التي تلبي تطلعاتها. كما تعد هذه الشراكة بين الغرفة وطيران الإمارات بمثابة خطوة مهمة تسهم في إبراز جهود الجانبين في دعم التميز والابتكار».

وبموجب المذكرة، ستوفر طيران الإمارات خدمات السفر، بما في ذلك إصدار التذاكر لجميع الوجهات بأسعار تفضيلية لموظفي الغرفة وأعضائها إلى جميع الوجهات التي تخدمها الناقلة، مع ضمان حصول أعضاء الغرفة على مزايا تجارية عديدة، بما في ذلك الاستفادة من النقاط الإضافية عند الحجز عبر الإنترنت.

في حين، ستتيح غرفة أبوظبي لطيران الإمارات فرص الترويج لمنتجاتها وخدماتها لدى أعضاء الغرفة خلال بعض فعالياتها الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة مساحة ترويجية وإعلانية في مراسلات أعضائها عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية والرقمية.

كما ستوفر طيران الإمارات لأعضاء الغرفة من خلال الشراكة مزايا متنوعة على منتجاتها وخدماتها المختارة، بالإضافة إلى دعم فعاليات الغرفة.

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