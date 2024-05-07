وزير الاقتصاد: قطاع السياحة سيشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن قطاع السياحة ساهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم.

وقال معاليه خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي «بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم».

وناقش سوق السفر العربي 2024 اليوم سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.

واستضافت حلقة نقاش كلاً من خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وعزان البوسعيدي، وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان؛ وسارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيساً للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.

وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسة مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، ما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب المسافرين العالميين عن طريق تواصل وتبادل الحلول والأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة.

ولفت حسام كمال المدير العام لـ«أمواج روتانا»، إلى أن القطاع الفندقي في الدولة يحقق أداءً ناجحاً مقارنةً بدول أخرى، وتشهد صناعة الضيافة في المنطقة نمواً مستمراً بهدف استقطاب المزيد من السياح في جميع أنحاء العالم، مضيفاً إن الإمارات تتميز بمجموعة متنوعة من المنتجعات الفاخرة والفنادق من فئة الخمس نجوم التي تلبي احتياجات الزوار المختلفة، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية متطورة، وتستضيف العديد من الفعاليات والمعارض الكبرى، ما يعزز دورها وجهة رئيسة للسفر والأعمال.

وقال تتميز الإمارات أيضاً بالتزامها بمفهوم السياحة الخضراء والاستدامة، ما يعكس رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع الضيافة بطرق مستدامة ومسؤولة بشكل عام، يمكن القول إن القطاع الفندقي في الإمارات يعتبر منافساً قوياً ومتقدماً على مستوى العالم.

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