منصور بن محمد يزور معرض "سوق السفر العربي 2024"

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات اليوم الثاني لمعرض "سوق السفر العربي"، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى التاسع من مايو الجاري، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث مستقطباً نحو 2300 جهة عارضة من 165 دولة.

وتفقّد سموه عدداً من أجنحة الجهات العالمية والمحلية المشاركة في الحدث الضخم والذي يركز في دورته الحادية والثلاثين موضوع "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، مع تسليط الضوء على رواد الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية في قطاعات الطيران والإقامة والضيافة ومناطق الجذب السياحي، والتأكيد على دورهم المؤثر في مستقبل تلك القطاعات.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، بجولة في أروقة المعرض بدأها سموه بزيارة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي تسلط من خلاله الدائرة الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها المدينة بمشاركة 129 من الشركاء والجهات المعنية المشاركة في الحدث السنوي الكبير، مع استهداف المشاركة لإبراز الدور المحوري الذي لعبته ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز النمو السياحي في الإمارة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

واطلع سموه على جهود الدائرة في مجال الترويج الخارجي لدبي وما تضافر معها من عوامل أثمرت في استقبال رقم قياسي من الزوار في العام 2023 بلغ 17.15 مليون زائر دولي بنمو نسبته 19.4% مقارنة بعام 2022، في حين رحبت دبي بنحو 3.67 مليون زائر دولي في شهري يناير وفبراير من 2024.

واستمع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي خلال زيارته إلى جناح ⁠ طيران الإمارات، ضمن أكبر حضور لها على الإطلاق في معرض سفر عالمي، إلى شرح حول أبرز المنتجات التي تقدمها المجموعة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وابتكاراتها الجديدة في مجال صناعة الطيران، ومبادراتها في مجال الاستدامة المعتمدة في مختلف عملياتها، كذلك حول مدى استفادة الناقلة من الحدث في تعزيز روابطها مع الوجهات العالمية المختلفة، واكتشاف مزيد من فرص النمو لشبكتها التي تضم حالياً أكثر من 140 وجهة حول العالم.

وتفقّد سموه جناح شرطة دبي، والذي تقدم من خلاله 8 خدمات ترتبط بالقطاع السياحي، وذلك في إطار الترويج لخدماتها المختصة بجمهور السياح والزوار لإمارة دبي، والتوعية بخدماتها وقنوات الاتصال عبر منصات ذكية وإلكترونية، بما يسهل من وصول السياح والزوار ويدعم سرعة الاستجابة.

كذلك، حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الدائرة من برامج تستهدف من خلالها الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية كذلك الأسواق الواعدة، بما يتماشى مع استراتيجيتها السياحية الرامية إلى توسيع نطاق مبادراتها الترويجية الدولية إلى أكثر من 26 سوقاً عالمياً.

كما زار سموه جناح شركة " الاتحاد للطيران" والذي تقيمه بالشراكة مع مطار زايد الدولي، ويستعرض التطور الذي حققته الناقلة على مستوى شبكة وجهاتها والتي أخذت في التوسع مع اعلان وانطلاق 15 وجهة جديدة منذ العام الماضي.

وخلال زيارته لسوق السفر العربي، شملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح إمارة الشارقة الذي يضم 27 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على مستجدات المشاريع السياحية والترفيهية والخطط المستقبلية التي تنفذها الشارقة في إطار جهودها في التعريف بمقومات الجذب السياحي التي تتمتع بها، ومبادراتها لتعزيز مفاهيم النمو والاستدامة والتنافسية في قطاع السياحة.

النسخة الأكبر

وتشكل الدورة الحالية من "سوق السفر العربي"، النسخة الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض منذ إطلاقه في العام 1994، حيث زادت مشاركة العارضين بنسبة 26% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض. وتُعقد النسخة الـ31 من السوق كجزء من أسبوع السفر العربي، متضمناً مجموعة من الأحداث المخصصة لتمكين المتخصصين في هذا القطاع من حول العالم للتعاون والاستفادة من الفرص التي يتيحها الحدث.

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