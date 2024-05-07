«تيرا باي»: دبي تقود صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد باسم عواضة، المدير العام الإقليمي لشركة «تيرا باي» أن سوق تطبيقات وبوابات المدفوعات الرقمية في الإمارات، يشهد تطورات كبيرة في جميع القطاعات، مشيراً إلى إن دبي تقود صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، بفعل التحول الرقمي الكبير في المؤسسات المالية وزيادة الوعي الرقمي لاستخدام الحلول الذكية.

وأوضح عواضة على هامش قمة التكنولوجيا المالية التي انطلقت أعمال دورتها الثانية في دبي، أن حجم التحويلات المالية الرقمية العالمية يصل إلى نحو 800 مليار دولار سنوياً، منها نحو 120 مليار دولار من دول الخليج العربي، تستأثر دولة الإمارات بنحو 45 مليار دولار منها، ما يؤكد قوة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ومدى إقبال الأفراد على الحلول التقنية لإجراء التحويلات وإنجاز المدفوعات بشكل عام.

وأشار عواضة إلى أن «تيرا باي» أنجزت العام 2023 تحويلات عبر منصتها عالمياً بنحو 15 مليار دولار، منها مئات ملايين الدولارات من دولة الإمارات، مشيداً بالبيئة التشريعية الناظمة للقطاع في الدولة، وتحولها الرقمي المتسارع وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال عواضة إن شركة تيرا باي الشركة المتخصصة في حركة المال العالمية دمجت قوتها مع شركة مالتي باس البنك المنافس في قطاع التكنولوجيا المالية لإعادة تحديد حلول دفع عبر الحدود لعملاء الشركات. إذ يهدف التعاون الاستراتيجي إلى تقديم ثقة لا نظير لها وفاعلية وتعزيز للتكاليف في الأعمال في المملكة المتحدة وأوروبا وخارجها.

وأضاف إنه من خلال هذه الشراكة، تحصل شركة مالتي باس على إمكانية الوصول إلى شبكة المدفوعات العالمية واسعة النطاق الخاصة بشركة تيرا باي لتوسعة وصولها إلى مناطق جديدة ومدفوعات محلية بالعديد من العملات مع ضمان حلول دفع عبر الحدود لعملائها. إذ تعرض الشركتان دعماً للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومديري حسابات شخصية مخصصة مع التأكيد على أهمية التفاعل البشري مع التعزيز التكنولوجي.

وتسهل تيرا باي حركة المال العالمية عن طريق توفير توصيل فردي لشبكة الدفع عبر الحدود أوسع نطاقاً منظمة في 31 سوقاً عالمية وتمكين المدفوعات إلى 144 دولة مستلمة وأكثر من 210 دول مرسلة وأكثر من 7.5 مليارات حساب بنكي وأكثر من 2.1 مليار محفظة هاتف متحرك. وتيرا باي في مهمة لتوصيل العالم المالي من دون حدود مع تحريك المال في كل مكان بسرعة وبثقة وبشفافية وامتثال كامل.

إذ تدعم تيرا باي الأعمال العالمية من البنوك والتكنولوجيا المالية ومشغلي التحويلات المالية إلى أعمال السفر وجهات إنشاء المنصات الاقتصادية وأسواق التجارة الإلكترونية مع دفع الشمول المالي حتى في الأسواق التي لا يمكن الوصول إليها. تم تأسيس تيرا باي في عام 2014 ومقرها في لندن مع مقرات عالمية في بنغالور ودبي وميامي وبوغوتا ودار السلام وكامبالا ولاهاي وداكار وجوبورغ ونيروبي وميلان وسنغافورة، وتتوسع بسرعة، وقد حصلت على تمويل من رواد الاستثمار بما فيهم مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي)، وبرايم فينشرز، وبارتك أفريقيا، وفيزا.

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