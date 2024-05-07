«الأوراق المالية» تطلق خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إطلاق خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae تتيح للمساهمين التحقق من وجود أسمائهم ضمن المستحقين للأرباح غير المستلمة لفترة ما قبل مارس 2015.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاقها لهذه الخدمة إلى الوصول للمساهمين المستحقين، لحثهم على التقدم بطلبات صرف الأرباح عبر وكيل الدفع الذي عينته الهيئة وهو بنك أبوظبي الأول من خلال توفير معلومات مبدئية تشير إلى جود أرباح غير مستلمة تعود للمساهم من عدمه، مما يؤهله لتقديم طلب صرف تلك الأرباح بسرعة وبكفاءة عالية.

وأكدت د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي، أن الهيئة تبذل جل عنايتها للوصول إلى المساهمين المستحقين للأرباح، وفي سبيل ذلك أطلقت الهيئة خدمة الاستعلام عن أسماء المستحقين للأرباح غير المستلمة عن فترة ما قبل مارس 2015؛ وهي أحد أهم الخطوات الرائدة التي تتطلع الهيئة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المساهمين على التقدم بطلبات صرف الأرباح، وتعريفهم بالإجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها للحصول على مستحقاتهم.

وأضافت إن الهيئة بذلت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين جهوداً حثيثة للوصول إلى المساهمين المستحقين لتوعيتهم وحثهم على المطالبة بأرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015.

ويمكن للمساهمين من خلال «خدمة الاستعلام» التأكد من وجود أرباح لم يتم استلامها لفترة ما قبل مارس 2015، عبر قيام المساهم بإدخال اسمه في الحقل المخصص وتفعيل خاصية البحث ليقوم النظام بإجراء عمليات المطابقة مع قوائم أسماء المساهمين المستحقين للأرباح والمتوفرة لدى الهيئة. ويمكن للمساهم الذي يظهر اسمه في نتائج البحث تقديم طلب صرف الأرباح لوكيل الدفع الذي عينته الهيئة وهو بنك أبوظبي الأول، ليقوم البنك بدوره بدراسة الطلب، وتحويل الأرباح للمساهم خلال 5 أيام عمل من تسليم المستندات المطلوبة، بعد التأكد من استحقاقه الفعلي لتلك الأرباح، وذلك وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة.

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