493.5 مليون دولار إيرادات "أمريكانا" في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والسوق السعودي للأوراق المالية "تداول"، اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، محققة إيرادات بلغت 493.5 مليون دولار، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح معدّل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك “EBITDA”، بلغ 103.3 مليون دولار.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أمريكانا للمطاعم"، 103.3 مليون دولار، مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 20.9 في المائة مقابل 21.5 في المائة على أساس سنوي، حيث استفادت الشركة من انخفاض كلفة المخزون وتقلّص المصروفات التسويقية.

كما بلغ صافي الربح “العائد لمساهمي الشركة الأم”، خلال الربع الأول 28 مليون دولار، فيما واصلت الشركة إظهار الأداء المالي القوي وبلغت قيمة السيولة النقدية 159.9 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الوضع المالي السليم للشركة.

وواصلت شركة "أمريكانا للمطاعم" تعزيز تواجدها مع افتتاح 37 مطعما جديدا خلال الربع الأول من عام 2024. وحتى 31 مارس 2024، بلغت محفظة الشركة 2456 مطعما، بالإضافة إلى 37 مطعما جديدا قيد الإنشاء.

وتؤكد شركة "أمريكانا للمطاعم" الاستمرار في خطتها الاستراتيجية التوسعية، ففي عام 2024، ستواصل الشركة توسيع محفظة مطاعمها من خلال افتتاح مطاعم في الأسواق الأقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث من المتوقع افتتاح نحو 200 إلى 225 مطعما جديدا خلال العام 2024.

وستواصل الشركة التركيز على مبادرات تحسين الإيرادات مثل التسعير الذكي، والعروض الترويجية، والتسويق المستهدف، مع التركيز بشكل حاد على تعزيز التعاملات من خلال رفع القيمة وزيادة الجاذبية والمعرفة بمنتجاتها.

وتتوقع الشركة تحقيق تحسينات في هوامش الربح الإجمالي خلال العام 2024 مقارنة بعام 2023.



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