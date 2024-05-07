900 شركة مختصة بقطاع التكنولوجيا المالية تعمل تحت مظلة "دبي المالي العالمي"

المصدر: وام

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أكد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي، لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، أهمية قمة دبي للتكنولوجيا المستقبلية لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال جمع أصحاب المصلحة وصناع القرار تحت سقف واحد لتشكيل مستقبل القطاع المالي.

وقال البلوشي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش انعقاد أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، إن التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي تلعب دورا بارزا في نمو القطاع المالي، مشيرا إلى أن القمة تسلط الضوء في جلساتها على دور التقنيات الحديثة في القطاع المالي كونها ركيزة من ركائز نمو القطاع والابتكارات.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل نموه مدعوما بزيادة الاستثمارات والابتكارات، لافتا إلى دور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز نموه من خلال استقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن المركز يضم حاليا نحو 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية والتي بدورها تسهم في تعزيز مواصلة زخم نمو القطاع المالي والتكنولوجي.

وأوضح البلوشي أن القمة تهدف إلى التركيز على مستجدات القطاع ومناقشة مختلف المحاور شاملة اختصاصات نوعية كالمدفوعات الرقمية والمصرفية المفتوحة والأصول الرقمية، إضافة إلى دور رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن معظم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية هي من الشركات الناشئة،التي تلعب دورا كبيرا في تقديم الدعم اللازم للشركات وتقليل التكلفة وتقوم بتنويرهم حول رأس المال الاستثماري لدعم نجاح الشركة وتوسيع أعمالها والحرص على متابعة نمو الأعمال والمستجدات لضمان فهم التشريعات والأنظمة والمتطلبات.

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