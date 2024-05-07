مجلس «سالك» يناقش بيانات الربع الأول المالية 13 مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سالك» أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 13 مايو الجاري.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً مناقشة الأمور الاعتيادية الأخرى للشركة.

وكان مجلس إدارة «سالك» قد أوصى خلال اجتماعه في مارس الماضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550.03 مليون درهم بواقع 7.3338 فلوس عن كل سهم، تمثل 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبناء عليه، تصل قيمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع للعام 2023 مبلغ 1.098 مليار درهم.

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