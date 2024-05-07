4.43 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 4.43 مليارات درهم تمت عبر 1466 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 985 مبايعة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 115 مبايعة لأراضٍ، و807 مبايعات لوحدات سكنية، و63 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة نخلة ديرة المبايعات من حيث القيمة بـ423 مليون درهم عبر 47 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 240 مليون درهم نتجت عن 86 صفقات، وثالثاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ177 مليون درهم عبر 74 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.73 مليار درهم تمت عبر 447 معاملة، منها 32 رهناً لأراضٍ، و380 رهناً لوحدات سكنية، و35 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 108 ملايين درهم.

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