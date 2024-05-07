34 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات بالإمارات في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات، خلال الأشهر الأربعة المنقضية من العام الجاري بنسبة 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتتراجع من 8089 شكوى في نهاية أبريل 2023، إلى 5358 شكوى بنهاية أبريل 2024.

وأفادت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات بأن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 97 و98% عن الفترة المنقضية من العام الجاري.

وتطبق الهيئة منظومة متطورة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتلقي شكاوى العملاء بشكل فوري بما يقلص فترات الاستجابة.

وترتكز الشكاوى في المعتاد على قطاع الهواتف المتحركة، والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة، حيث أظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة» بأن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين بلغ 86 % عن إجمالي الشهور الأربعة مقابل معدل تراوح بين 86 و89% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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