سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 2.9 مليار

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي، مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات، أمس، إذ صعد مؤشر السوق 0.32% أو ما يعادل 13.13 نقطة، مسجلاً مستوى 4155.85 نقطة، ليربح السوق نحو 2.9 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم العقارات والمالية والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 706.02 مليارات درهم في ختام جلسة الجمعة إلى 708.9 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، وصعد 1.9% ليغلق عند 7.95 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 94.24 مليون درهم، ما يعادل 43.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 215.2 مليون درهم، وتلاهما «الإمارات دبي الوطني» بـ15.1 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.2% عند 16.9 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم تكافل الإمارات 1.88%، وتبريد 1.26%، ودبي التجاري 1.23%.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.3 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 89.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 77.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9035.18 نقطة، ليتراجع السوق هامشياً بـ0.02% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 199.3 مليون درهم، وتلاه «الدار العقارية» جاذباً 138.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 82.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 5.1%، وبالمز الرياضية 3.6%، والصير للمعدات 3.3%، والدار العقارية 2.8%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و215.2 مليوناً في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 424.7 مليون سهم عبر تنفيذ 26.65 ألف صفقة.

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