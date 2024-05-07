غرف دبي تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» ببكين في أغسطس المقبل

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت غرف دبي عن تنظيم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في بكين خلال الفترة 21 - 22 أغسطس المقبل لتدشن بذلك أولى الدورات الدولية للمنتدى، والتي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري في عدد من أبرز مدن المال والأعمال حول العالم، وذلك لتسليط الضوء عالمياً على الآفاق الواعدة التي تزخر بها الإمارة في ظل أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتأتي مبادرة غرف دبي لتنظيم دورات إقليمية مصغرة ضمن منتدى دبي للأعمال في عدد من المدن العالمية الرئيسية، في إطار جهودها لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

فرص استثمارية

وتهدف غرف دبي من خلال تنظيم المنتدى لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية «يونيكورن» والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ومن خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية، سيركز منتدى دبي للأعمال – الصين على مجموعة من القطاعات المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بما يشمل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والقطاع المالي، إلى جانب التجزئة والسياحة والسفر والقطاع العقاري.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: رسخت دبي مكانتها نموذجاً فريداً في خلق الفرص النوعية وبناء الشراكات المثمرة لمجتمع الأعمال عالمياً.

وتواصل الإمارة تعزيز مكانتها الريادية وجاذبيتها الاستثمارية على الساحة الدولية بالاعتماد على مقوماتها التنافسية النوعية، وارتباطها الوثيق مع كافة دول العالم، إلى جانب البيئة المحفزة لنمو وتوسع الأعمال.

ونجحت غرف دبي من خلال تنظيم المنتدى في بناء منصة حيوية تساهم بفعالية في تعزيز صدارة الإمارة لمراكز الاستثمار والتجارة حول العالم. وتشكل الصين الوجهة المثالية لإطلاق أولى الدورات الدولية للمنتدى، وذلك في ظل دورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي بوصفها مركز ثقل صناعي وتجاري وتكنولوجي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الراسخة والمتنامية بين دبي والصين على كافة الأصعدة.

وكانت غرف دبي نظمت في نوفمبر 2023 النسخة الأولى من منتدى دبي للأعمال بمشاركة ما يزيد على 2000 من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كافة أنحاء العالم. ويأتي تنظيم المنتدى في ظل النجاح اللافت الذي حققته الدورة الافتتاحية للحدث التي عقدت بدبي في نوفمبر 2023.

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