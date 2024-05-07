«مالية دبي» تفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج «فرص»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج «فرص»، البرنامج المعني بتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية، ويمكنهم من اتخاذ الخطوات الأولى في مسيرتهم المهنية.

وأعرب عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عن فخره بالإسهام الملموس لدورتي برنامج «فرص» الأولى والثانية في دخول الشباب المواطنين الخريجين من ذوي التخصصات المالية بقوة إلى سوق العمل.

وكشف عن أن جميع الخريجين في الدورة الأولى من البرنامج حصلوا على وظائف تناسب طموحاتهم، في حين تم توظيف أكثر من ثلث المشاركين في الدورة الثانية التي ما زالت متواصلة، وذلك حتى قبل انتهاء أعمالها.

وأكد أهلي حرص دائرة المالية على مواصلة تطوير البرنامج بناء على المقترحات الإيجابية التي ترِد من الخريجين المنتسبين للبرنامج، واعتماداً على احتياجات سوق العمل في القطاع المالي الحكومي، بالتعاون مع الشركاء الذين أسهموا في إضفاء مزيد من القيمة على المحتوى التعليمي الثري الذي أعده الخبراء في دائرة المالية.

بدورها، أوضحت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن الدورة الثالثة من برنامج «فرص» والتي ستستمر 12 شهراً ستقدم على مرحلتين الأولى مدتها شهران وتتضمن مساقات تدريبية نظرية يكتسب فيها المنتسبون للبرنامج المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المختارة، والثانية عملية مدتها 10 أشهر.

وقالت: «تركز المرحلة الأولى من برنامج «فرص 3»، على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية لتضمن للمنتسبين حصولهم على المعارف والمهارات المالية والسلوكيات المطلوبة لأداء أدوارهم الوظيفية، فيما تتضمن المرحلة الثانية العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية.

وسيمنح كل متدرب مكافأة شهرية قدرها 8000 درهم، بالإضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب. وبإمكان المهتمين من الطلبة الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل من خلال صفحة مبادرة «ماليون» على موقع دائرة المالية.

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