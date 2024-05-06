بنك الإمارات دبي الوطني يضم «تشيناليسيس» إلى مجلس مختبر الأصول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ضم شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في مجال بيانات تقنية بلوك تشين عضواً رئيساً في مجلس مختبر الأصول الرقمية.

وستنضم «تشيناليسيس» إلى كل من شركة الخدمات المتخصصة «بي دبليو سي»؛ ومنصة «فاير بلوكس» لنقل الأصول الرقمية وتكنولوجيا الحفظ الأمين المباشر؛ وشركة «آر3 - R3» المتخصصة في مجال الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة؛ لتصبح جميعاً أعضاء مؤسسين في مجلس المختبر.

وستسهم خبرة شركة «تشيناليسيس» في تحليلات بلوك تشين والامتثال في تعزيز مختبر الأصول الرقمية، عبر تطوير المنتجات والخدمات المالية المبتكرة المتوافقة والآمنة. ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني الاستفادة من التحليلات والقدرات الاستقصائية التي تتمتع بها «تشيناليسيس» للتعرف بشكل أكبر إلى اتجاهات السوق واحتياجات العملاء، مع تعزيز سلامة مبادرات الأصول الرقمية للبنك، ويظهر هذا التحالف الاستراتيجي التزام بنك الإمارات دبي الوطني أعلى معايير الامتثال التنظيمي والأمان في مشهد التمويل الرقمي سريع التطور.

وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع تشيناليسيس ويرحب بانضمامها إلى مختبر الأصول الرقمية لتمهيد الطريق للحلول الرائدة في القطاع المالي، ويتطلع البنك من هذه الشراكة إلى توفير بيئة تمويل رقمية أكثر شفَافَة وموثوقية للعملاء، وبذلك ضمان المزيد من الثقة بالعروض الرقمية للبنك.

وقالت نيكول بونانو، نائبة الرئيس لشركة تشيناليسيس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تؤدي المؤسسات المالية دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل الأصول الرقمية وذلك بتوفير طرائق آمنة لجذب المستثمرين بتدابير ملائمة للحد من الأخطار.

وفي تشيناليسيس نتطلع قدماً للتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عبر مختبر الأصول الرقمية الخاص به وتزويده البيانات والحلول الأفضل ضمن فئتها، ما يتيح له رفد عملائه بخدمات أصول رقمية تتسم بالأمان والشفَافَة، ونهدف مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى تشييد قطاع مالي صلب وموثوق به يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة رائدةً في مجال الابتكار في الأصول الرقمية. وتم الإعلان عن إنشاء مختبر الأصول الرقمية في مايو من سنة 2023 في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بهدف تمكين وتسريع ابتكار الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات.

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