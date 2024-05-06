ماغناتي: 12 % نمواً متوقعاً لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات بين 2024 و2027

المصدر: دبي – وام

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توقعت شركة «ماغناتي» التابعة لبنك أبوظبي الأول أن يسجل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً يتجاوز 12 % بين عامي 2024 و2027. وقال عماد أحمد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة «ماغناتي» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، إن دولة الإمارات تواصل قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، ما يعزز ازدهارها ونموها الاقتصادي ومكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.

وأشار إلى أن «ماغناتي»، وضعت نفسها لاعباً رئيساً في قطاع صناعة المدفوعات داخل الدولة وخارجها بفضل حلول الدفع المبتكرة وبراعتها في مجال التكنولوجيا المالية، وتوقع أن يسجل قطاع المدفوعات في الدولة نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 15 % في السنوات الأربع المقبلة بين عامي 2024 و2027.

ولفت إلى أن تقنيات الدفع المتطورة لعبت دوراً فعالاً في إعادة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، وذلك من خلال حلول معالجة الدفع المتقدمة، مشيراً إلى أن «ماغناتي» سهلت التحول نحو مجتمع غير نقدي عبر تقديمها تجارب دفع سلسة وآمنة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح أن الشركة استفادت من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين، في تمكين الشركات من تحسين عملياتها المالية، وتعزيز تجارب العملاء ولعبت مبادراتها بمجال التكنولوجيا المالية دوراً فعالاً في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية عبر مختلف القطاعات.

وأكد عبدالوهاب التزام «ماغناتي» بأن يتماشى الشمول المالي مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز اقتصاد شامل ومستدام عبر تمكين الأفراد والشركات من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الثقافة المالية.

وقال المدير العام، لشركة «ماغناتي» إن الشركة وقعت مؤخراً شراكة مع الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بهدف إرساء ملامح جديدة لمستقبل قطاع المدفوعات، حيث تستفيد الشركة من منصة «آني» التابعة للاتحاد للمدفوعات لتوفير تجربة سداد آمنة ومرنة وفورية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة. وأوضح أنه عبر الالتزام المشترك بتطوير القطاع على مستوى الدولة ستعمل كل من «ماغناتي» والاتحاد للمدفوعات على تقديم حلول دفع مبتكرة في السوق الإماراتية، وإثراء تجربة جميع أصحاب المصلحة وعلى المستويات كافة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتيح إمكانية وصول عملاء الشركة من الأفراد والتجار إلى أحدث تقنيات الدفع، ما يؤكد حرص الشركة على توفير أفضل تجارب الدفع الرقمية المرنة.

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