جمعية المحاسبين والمدققين تحتفي بتخريج 145 من حملة الزمالة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بتخريج 145 من حملة الزمالة الإماراتية، وذلك خلال حفل أقيم بفندق أنانتارا داون تاون الخليج التجاري بدبي، بحضور عبدالله الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد، وسيف المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية والأعضاء، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وقال عبدالله الحمادي إنه مع تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج، يصل إجمالي الحاصلين على الشهادة إلى 611 عضواً، وذلك منذ انطلاق البرنامج، موضحاً أن برنامج الزمالة المهنية الإماراتية لعب دوراً بارزاً في تعزيز الكفاءة والمعرفة للأشخاص المتقدمة للقيد بسجل مدققي الحسابات، كما عمل على زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي، ويدعم توجه الدولة برفع نسبة التوطين في كل المهن والمعايير في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لمهنة المحاسبة وفق أفضل الممارسات الدولية، ومن منطلق ذلك واصلت وزارة الاقتصاد جهودها لتعزيز هذه المنظومة ودفعها إلى مستويات أكثر تنافسية بالتعاون مع شركائها، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة وبالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على تطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أصدرته الدولة وتم اعتماده مؤخراً، حيث أعدت مواده بنهج استباقي ومرن يتماشى مع المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية في الدولة.

وقال أحمد درويش، نائب رئيس جمعية المحاسبين والمدققين: إن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً للحصول على العضوية الكاملة لدولة الإمارات بالاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال جهود مجلس إدارة الجمعية الحثيثة على التطوير الكامل لاستراتيجية الجمعية وأنظمتها لتواكب متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين، حيث يعمل مجلس الإدارة على تمكين هذا الفريق من تحقيق أهدافه من خلال الاجتماع الشهري مع مسؤولي الاتحاد الدولي للمحاسبين، حيث تم إنجاز أهم متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين لتثبيت عضوية الدولة الكاملة في هذه المنظمة الدولية، لما لها من أهمية لمهنة المحاسبة لتخطو آفاقاً نحو مواكبة التطورات كافة.

وشهد الملتقى عرضاً من قبل مستشارة الجمعية أولجا أكيموفا، استعرضت فيه الجهود المبذولة مع الاتحاد الدولي للمحاسبين لتثبيت عضوية الدولة الكاملة في هذه المنظمة الدولية.

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