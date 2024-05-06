بيع جميع وحدات «أولفيرا» المرحلة السادسة من مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم القابضة، عن بيع جميع وحدات «أولفيرا» في بلووم ليفينج خلال وقت قياسي. حيث سجل مركز مبيعات الشركة إقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين على منازل التاون هاوس بغرفتين وثلاث غرف نوم ضمن أولفيرا، المرحلة السادسة من المجمّع السكني العصري والمتكامل، بلووم ليفينج، في أبوظبي.

وقد شهدت كافة مراحل مشروع بلووم ليفينج بيع جميع الوحدات السكنية التي تم إطلاقها من الفلل ومنازل التاون هاوس، مما يؤكد على المكانة المميزة للمشروع بوصفه الخيار الأمثل لتجارب الحياة المجتمعية التي تلبي احتياجات السكان المتغيرة باستمرار.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «استقطب مشروع بلووم ليفينج اهتماماً كبيراً من المشترين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن مجمع سكني متكامل في موقع متميز.

ويؤكد نجاح المبيعات على جاذبية أبوظبي كوجهة للاستثمار، ويعزز من مكانة بلووم ليفينج كوجهة استثنائية للعيش. نتوقع أن يستمر أداء المبيعات القوي مع إطلاق المزيد من مراحل هذا المجمع الشامل والنابض بالحياة».

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