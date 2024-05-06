دبي سفاري بارك تسجل نمواً لافتاً بنسبة 755 % في مبيعات قطاع السفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي سفاري بارك، إحدى وجهات الحياة البرية الغامرة والرائدة على مستوى دبي، عن إطلاق باقة حصرية، تهدف إلى تسريع وتيرة عقد الشراكات في القطاع، وزيادة معدلات الزيارة للوجهة. وتأتي هذه الخطوة لتحفيز ممثلي الجهات العاملة في قطاع السفر، بعد نجاح دبي سفاري بارك بتحقيق نمو سنوي لافت، بنسبة 755 % في مبيعات قطاع السفر خلال عام 2023.

وكشفت دبي سفاري بارك عن باقة جولة سفاري المتكاملة خلال اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2024، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حتى يوم 9 مايو الحالي. وهي باقة حصرية للمعرض، تشكل علامة فارقة في جهود الحديقة الرامية لتعزيز التعاون في قطاع السفر، باعتبارها الخطوة الأولى من نوعها الموجهة حصرياً للمتخصصين في القطاع.

ويهدف هذا العرض إلى تحفيز ممثلي الجهات العاملة في قطاع السفر بعروض دبي سفاري بارك المميزة، بما يشمل أكثر من 3 آلاف حيوان، ضمن ست مناطق تبلغ مساحتها 119 هكتاراً، في الحديقة المملوكة والمدارة من قبل بلدية دبي.

وتتاح فرصة حجز جولة سفاري المتكاملة لغاية 15 مايو 2024، مع إمكانية الاسترداد حتى نهاية شهر مايو 2025. ويتضمن العرض الجديد تجربتي سفاري برفقة مرشد خاص، مع استخدام حصري لسيارة كهربائية خاصة بكبار الشخصيات، لمدة ست ساعات، وخدمة المرور السريع، وحجز مقاعد لمشاهدة العروض الحية، وخمسة لقاءات مع الحيوانات، والتقاط الصور التذكارية، وغيرها الكثير.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «عملنا لأشهر طويلة على دراسة الجهات المعنية في القطاع، بهدف تصميم أول منتج مخصص لقطاع السفر، استعداداً للتواصل مع شركائنا المحليين والعالميين في القطاع، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي.

وبالتزامن مع احتفائنا بتحقيق نمو سنوي لافت من ثلاث خانات في مبيعات قطاع السفر، ندرك أيضاً في بلدية دبي، مدى أهمية التطلع قدماً نحو المستقبل، لتطوير المرافق الترفيهية التي تعزز جاذبية دبي. ويتمثل هدفنا في تعزيز الشراكات القائمة في قطاع السفر، وعقد أنشطة تعاون جديدة، تسهم في ترسيخ القيم الأساسية للحديقة، والمتمثلة في الترفيه والتعليم ورعاية الحيوان».

وسعياً منها لتقديم عرض متكامل على مستوى القطاع، أعلنت دبي سفاري بارك أيضاً، عن طرح التذاكر الصيفية الحصرية لأول مرة أمام الزوار. وتقدم التذاكر، التي ستكون متوفرة من يونيو إلى سبتمبر، بعد انتهاء الموسم، ثلاث تجارب مخصصة، تشمل: جولات الصيف، ورحلة سفاري الصيفية، ومسير البراري.

ويتاح عدد يومي محدود من التذاكر الصيفية أمام مجموعات صغيرة لا تتجاوز 10 أشخاص، وتم تصميم هذه التجارب خصيصاً، لتتوافق مع أنماط تغذية الحيوانات ونومها في فصل الصيف، وبما ينسجم مع التزام دبي سفاري بارك الراسخ برعاية الحيوانات.

وتوفر جولات الصيف تجارب خاصة لمدة ساعتين، مرتين يومياً، في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، وتتضمن تجربة السفاري المتميزة في الحديقة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الحيوانات المختلفة.

وتقدّم رحلة سفاري الصيفية تجربتي سفاري ضمن حافلة خاصة ومكيفة، تتسع لـ 10 أشخاص. وتقدم الحديقة للراغبين بالتفاعل عن كثب مع الحيوانات أثناء زيارتهم، تجربة مسير البراري الجديدة، وتتضمن جولة لمدة 90 دقيقة برفقة مرشد في الصباح الباكر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بجمال الطبيعة، ومراقبة الحيوانات في مواطنها الطبيعية، والتقاط صور رائعة، وغيرها الكثير.

تحليلات القطاع

بعد إطلاق العروض الجديدة خلال مشاركة دبي سفاري بارك بفعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، سيشارك أحمد إبراهيم الزرعوني يوم 7 مايو، في جلسة حوارية بعنوان «التجارب والثقافة والمجتمعات: ابتكار عروض أفضل للمسافرين الباحثين عن التجارب»، إلى جانب قادة آخرين في القطاع.

وستقام الجلسة على منصة المستقبل في المعرض، من الساعة 10 حتى 10:40 صباحاً، وستسلط الضوء على ضرورة تركيز شركات السياحة والمعالم والوجهات السياحية على توفير تجارب أصيلة، ورحلات إبداعية، وتجارب ثقافية، بهدف تحسين العائدات.

ويوفر جناح دبي سفاري بارك المتميز والتفاعلي في معرض سوق السفر العربي، فرصة الاستمتاع بأنشطة الواقع المعزز، وتجربة باص سفاري، إلى جانب مواقع صور السيلفي الافتراضية مع بعض حيوانات الحديقة، التي تحتضن أكثر من 3,000 نوع، بالإضافة إلى عروض حية تعليمية.

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