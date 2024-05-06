عبدالله بن طوق يطلع على خدمات الأمن السياحي بمنصة شرطة دبي في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المُقامة في معرض سوق السفر العربي 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، من 6 وحتى 9 من الشهر الجاري.

واطلع معاليه على الخدمات التي تُشارك بها شرطة دبي لتوعية السياح والزوار، وتعزيز تجربة وصولهم إلى الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، والإسهام في إثراء تجربتهم السياحية من دون معوقات.

وقال العميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على المشاركة السنوية في واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، ويضم نخبة من الشركات والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة، وتسعى من ممكناتها إلى تقديم خدمات أمنية سياحية تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني السياحي، وتستشرف مستقبله، بما يضمن استدامة منظومة العمل الخدمي لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم.

وأوضح العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن المنصة تعرض عدداً من أبرز الخدمات المرتبطة بالقطاع الأمني السياحي، والتي يحتاج السياح والزوار لمعرفة كيفية الوصول إليها بسهولة، ومنها خدمة الشرطة السياحية، وخدمة مركز الاتصال 901، وخدمة «أبحر بأمان»، وخدمات مركز بطاقة إسعاد إلى جانب الاطلاع على محتويات متحف شرطة دبي الافتراضي، والألعاب الإلكترونية لشرطة دبي، والدورية الكلاسيكية، ومدفع رمضان، إضافة إلى التوعية بخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمات مركز الشرطة الذكي «SPS»، عبر ورش توعية تُقام في منصة شرطة دبي طيلة أيام المعرض وباللغتين العربية والإنجليزية.

متحف شرطة دبي

واستعرضت المنصة متحف شرطة دبي الذي ينقل بمعروضاته وقاعاته تجربة رائدة واستثنائية إلى الزوار عن التاريخ الحافل لرجال الأمن، ويروي لهم قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية، كما يمكن للمهتمين زيارة المتحف افتراضياً في المنصة، للاطلاع على قاعة المشاركات المجتمعية، وقاعة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، وقاعة مخصصة لعرض بعض القضايا المضبوطة من قبل شرطة دبي، وطرائق الكشف عنها سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

الدورية الكلاسيكية

وتضمنت المنصة استعراضاً لدورية لاند روفر ذات الدفع الرباعي، والتي اعتمدتها شرطة دبي في الخدمة منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، نظراً لتواؤمها مع الطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة، وسبق استخدامها في العديد من المهام التي شملت الأمنية والمرورية ونقل الأفراد وعمليات الشحن المتوسطة.

مدفع الإفطار

واستعرضت شرطة دبي مدفع (MK1L) عيار 25 رطلاً صوتية، بريطاني الصنع، والذي أدخلته شرطة دبي الخدمة في ستينيات القرن الماضي لاستقبال كبار ضيوف الإمارة، ليتم استخدامه لاحقاً لتنبيه الصائمين بموعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، وفي الأعياد الإسلامية، ليغدو اليوم موروثاً تاريخياً، ووجهة للزوار والسياحة لمشاهدته والتقاط الصور التذكارية معه.

ورش توعية

وتقدم شرطة دبي على مدار 4 أيام المعرض، ورشاً ومحاضرات توعية باللغتين العربية والإنجليزية، في شأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي تمكن السياح من عيش تجربة سياحية ثرية، وتسهل خدمة وصولهم للمساعدة والاستفسارات وتقديم الاقتراحات وطلب المساعدة وبلغات عالمية، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، إلى جانب التوعية بخدمة e-Crime لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

نظام المفقودات

ولمن يفقد متعلقاته الشخصية أو يعثر على مفقودات، فإن نظام المفقودات والمعثورات الذكي في شرطة دبي، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، يختصر الزمن للمتعاملين ويحقق الهدف المنشود في تسهيل تسليم وتسلم المعثورات.

وبفضل هذا النظام، بات في إمكان المتعاملين اليوم في الدولة تسليم المعثور إلى أقرب نقطة سواء في مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية أو المراكز التجارية أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية عامة وغيرهم من الشركاء في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل الخدمة ويضمن إيصال المعثور إلى صاحبه.

مسابقات يومية

كما تطرح المنصة مسابقات يومية في أيام المعرض في حسابات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويحصل الفائزون على جوائز قيمة.

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