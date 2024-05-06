166 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نتائجها المالية للربع الأول 2024، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 538 مليون درهم، بنسبة زيادة 8.8 %، كما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 313 مليون درهم، بنسبة نمو 8.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت «إمباور» أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 182 مليون درهم، بنمو قدره 8.6 %، مقارنة الفترة ذاتها من عام 2023. فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 166 مليون درهم.

ووفقاً للبيانات المالية للمؤسسة، فقد سجلت «إمباور» خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ما بين أبريل 2023 ومارس 2024، إيرادات موحدة بلغت قيمتها 3.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 2.8 مليار درهم بين أبريل 2022 ومارس 2023، محققة نمواً لافتاً، بلغت نسبته 9.2 %. بلغت أرباح «إمباور» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها، ما بين أبريل 2023 ومارس 2024، 1.5 مليار درهم، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم للفترة ما بين أبريل 2022 ومارس 2023، أي بنسبة نمو 6.2 %.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تعود نتائج النمو الاستثنائي الذي حققته المؤسسة خلال الربع الأول من هذا العام، إلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق، من خلال مختلف المشاريع في دبي، لا سيما في العديد من المشاريع الجديدة والمتعددة الاستخدامات، المضافة حديثاً لمحفظة «إمباور»، والتي بدورها أثمرت تسجيل معدلات نمو جديدة في حجم القدرة الإنتاجية والتشغيلية.

وأشار إلى أن من بين أبرز محركات نمو الأداء المالي لـ «إمباور»، وتسجيلها نتائج ربعية مميزة، هو ارتفاع الإيرادات المتكررة والمستدامة، المتأتية من انتعاش مختلف الأنشطة والأسواق الاقتصادية والقطاعات المختلفة في دبي، ويتقدمها القطاع العقاري، الذي يمثل محور عمل ونشاط المؤسسة، بالإضافة إلى تركيز المؤسسة على زيادة الكفاءة التشغيلية.



أهم التطورات

شهد الربع الأول من عام 2024، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 37 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 34 ألف طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي. ويشير هذا إلى القبول المتزايد لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة إلى أكثر من 1,522,000 طن تبريد، بعد زيادة حوالي 10,000 طن تبريد خلال هذا الربع الأول من العام الجاري.

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