روتانا تسرّع خططها التوسعية لدخول خمس دول جديدة بحلول 2026

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت روتانا، شركة إدارة الفنادق في المنطقة التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، خلال فعاليات سوق السفر العربي 2024، عن خططها الطموحة للتوسع في مناطق جديدة.

وأضافت روتانا 413 غرفة إلى محفظتها التشغيلية عبر ثلاثة فنادق جديدة خلال 2024، هي: «دار ريحان من روتانا» في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، و«ريفيرا ريحان من روتانا» في العاصمة القطرية الدوحة، و«بومونتي أرجان من روتانا» في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: «مع إرث تاريخي يمتد لثلاثين عاماً كعلامة تجارية محلية، استطاعت روتانا إرساء ركائز متينة تساعدها على تطوير عروضها باستمرار وتحقيق تطلعات الضيوف في عيش لحظات استثنائية تجسد شعار المجموعة «معنا، للوقت معنى».

ومع استراتيجيتنا الطموحة لإضافة 30 منشأة أخرى إلى محفظتنا بحلول عام 2026، نمضي قدماً نحو أسواق جديدة لتقديم عروض الضيافة المتميزة من روتانا إلى جمهور عالمي أوسع».

المملكة المتحدة وأوروبا

ستفتتح روتانا أول فندقين لها في المملكة المتحدة تحت علامتها التجارية المخصصة للفنادق والشقق الفندقية منخفضة التكلفة «سنترو». ومن المقرر افتتاح فندقي «سنترو نيو مالدن» و«سنترو كينغستون» هذا العام، وذلك في إطار اتفاقية أوسع لتطوير محفظة تضم ما يقارب 1500 غرفة في مواقع متعددة من منطقة لندن الكبرى، وكلها تحت علامة سنترو التجارية.

إضافة إلى ذلك، تسجل روتانا أيضاً أول ظهور لها في جورجيا مع «منتجع وسبا بونتوس روتانا» المرتقب في يونيو. وسيضيف هذا الفندق ذو الخمس نجوم 600 غرفة إلى محفظة روتانا العالمية المتنوعة عند افتتاحه في عام 2026.

الشرق الأوسط

على الصعيد الإقليمي، تستعد روتانا لإطلاق تسعة فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتضاعف حجم محفظتها في المملكة إلى أكثر من 4,400 غرفة. ويشمل ذلك افتتاح أربعة فنادق «إيدج من روتانا» وفندق «ريحان من روتانا» في الرياض، وثلاثة فنادق في الباحة، والافتتاح المرتقب لفندق «المناخة روتانا» في المدينة المنورة.

ومن المقرر أيضاً افتتاح فندق «أونيكس أرجان من روتانا» في المنامة بالبحرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتزم «روتانا» هذا العام افتتاح فندق «بلووم أرجان من روتانا» في جزيرة السعديات في أبوظبي، الذي يضم 217 شقة فندقية، إضافة إلى مانجروف روتانا في رأس الخيمة الذي سيضم 240 غرفة ومرافق للمؤتمرات وخيارات متنوعة لتناول الطعام.

أفريقيا

ستدخل روتانا السوق الجزائرية لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024 مع إطلاق فندق ومنتجع «أزور روتانا ثالاسو»، كما ستدخل السنغال مع افتتاح فندق تحت علامة أرجان للشقق الفندقية مكون من 150 غرفة في مدينة دكار. علاوة على ذلك، وقعت «روتانا» اتفاقية لإدارة منتجع من فئة الخمس نجوم في دولة بنين الواقعة في غرب أفريقيا.

وفي مصر، تستعد المجموعة لافتتاح منتجع «الأقصر روتانا» الفاخر الذي طال انتظاره، وكذلك منتجع «بالما باي روتانا»، إضافة إلى مشروعين فندقيين جديدين في القاهرة، ويشمل ذلك فندق «وايت بالاس روتانا»، وهو فندق من فئة الخمس نجوم يضم 353 غرفة مع خيارات متنوعة لتناول الطعام.

تدير «روتانا» حالياً 76 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 10,420 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 40 فندقاً دولياً وسبعة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

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