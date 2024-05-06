«أسترا تك» تُسجل براءة الاختراع لتقنية الدفع عبر راحة اليد «بالم باي» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، المجموعة العاملة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق تقنية الدفع عبر بصمة راحة اليد «بالم باي»، من خلال شركة «بايباي» التابعة لها، والمرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، خلال فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية بدبي.

وتمتلك «بايباي» براءة الاختراع الحصرية لهذه التكنولوجيا المبتكرة، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة.

وتتيح التقنية للعملاء حلاً مبتكراً لإجراء عمليات الدفع بدون تلامس في أكثر من 50,000 متجر مسجل لدى «بايباي» في الإمارات، من خلال تمرير راحة اليد فوق الجهاز الذي يحتوي على قارئ آلي للبصمة. وتهدف التقنية إلى إرساء معايير جديدة للتعاملات المالية في دولة الإمارات، من خلال تمكين المستخدمين من إجراء عمليات الدفع بسلاسة وأمان غير مسبوقين، اعتماداً على طرق المصادقة البيومترية المتقدمة.

ويؤكد إعلان «أسترا تك» عن تقنية «بالم باي»، خلال فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التزامها بتطوير التقنيات اللازمة لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الشمولية المالية. ومن شأن هذه التقنية رسم ملامح جديدة لخدمات الدفع في دولة الإمارات، حيث تتيح للمستخدمين من مختلف الخلفيات الثقافية، إجراء التعاملات المالية بسهولة وسرعة وأمان.

وتوفر الخدمة المبتكرة بديلاً أكثر أماناً، بالمقارنة مع طرق الدفع التقليدية. وتقلل «بالم باي» من المخاطر باستخدام تقنية التعرف إلى بصمات راحة اليد، والتي توفر حلاً سريعاً واقتصادياً للدفع الآمن في المتاجر، كما تسهم في تعزيز الشمولية المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك.

وقال عبد الله أبو الشيخ مؤسس شركة «أسترا تك»، الرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «يسرنا إطلاق هذه التقنية المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة من دولة الإمارات، وتقديم خدمات متطورة، وحلول دفع آمنة وسهلة لعملائنا.

ويضمن النظام مستويات عالية من الأمان، بفضل تقنية المصادقة البيومترية، والتي تعد أكثر أماناً بمقدار يفوق 1,300 مرة من تقنيات التعرف إلى الوجه، ما يقلل بشكل كبير من خطر الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها».

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