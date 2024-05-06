34 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات بالإمارات في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات خلال الأشهر الأربعة المنقضية من العام الجاري بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتراجع من 8089 شكوى في نهاية أبريل 2023 إلى 5358 شكوى بنهاية أبريل 2024.

وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات أن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 97 و98% عن الفترة المنقضية من العام الجاري. وتطبق الهيئة منظومة متطورة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتلقي شكاوى العملاء بشكل فوري بما يقلص فترات الاستجابة.

وترتكز شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة حيث أظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة» بأن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع إلى 86 % عن إجمالي الشهور الأربعة مقابل معدل تراوح بين 86 و89% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل سجلت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري مستوى منخفضاً لتتراوح بين 5.5 و6.6% من إجمالي الشكاوى.

وأظهرت مؤشرات الهيئة بأن العام الجاري شهد تناقصاً في عدد الشكاوى على مدار الشهور الأربعة حيث تراجعت الشكاوى من 1629 شكوى في يناير إلى 1404 شكاوى في فبراير. وانخفضت إلى أقل معدل لها خلال العام الجاري عند 991 شكوى في شهر أبريل. وأغلقت شركات الاتصالات ما بين 88 و94% من الشكاوى في الشهر المنقضي بنسبة رضا تراوحت بين 86 و89% عن الحلول التي قدمها المشغلان.

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