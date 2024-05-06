غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال في بكين أغسطس المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرف دبي عن تنظيم منتدى دبي للأعمال - الصين في مدينة بكين يومي 21 و22 أغسطس المقبل، لتدشن بذلك أولى الدورات الدولية للمنتدى، والتي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري في عدد من أبرز مدن المال والأعمال حول العالم، لتسليط الضوء عالمياً على الآفاق الواعدة التي تزخر بها الإمارة في ظل أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ووفق بيان صحفي صدر اليوم، تأتي مبادرة غرف دبي لتنظيم دورات إقليمية مصغرة ضمن منتدى دبي للأعمال في عدد من المدن العالمية الرئيسية، في إطار جهودها لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال.

وتهدف غرف دبي من خلال تنظيم فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية "يونيكورن" والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ومن خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية، سيركز منتدى دبي للأعمال – الصين على مجموعة من القطاعات المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بما يشمل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والقطاع المالي، إلى جانب التجزئة والسياحة والسفر والقطاع العقاري.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: رسخت دبي مكانتها نموذجاً فريداً في خلق الفرص النوعية وبناء الشراكات المثمرة لمجتمع الأعمال عالمياً، وتواصل الإمارة تعزيز مكانتها الريادية وجاذبيتها الاستثمارية على الساحة الدولية بالاعتماد على مقوماتها التنافسية النوعية، وارتباطها الوثيق مع كافة دول العالم، إلى جانب البيئة المحفزة لنمو وتوسع الأعمال.

وأضاف ابن سليّم: نجحت غرف دبي من خلال تنظيم المنتدى في بناء منصة حيوية تساهم بفاعلية في تعزيز صدارة الإمارة لمراكز الاستثمار والتجارة حول العالم، وتشكل الصين الوجهة المثالية لإطلاق أولى الدورات الدولية للمنتدى، وذلك في ظل دورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي بوصفها مركز ثقل صناعي وتجاري وتكنولوجي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الراسخة والمتنامية بين دبي والصين على الأصعدة كافة.

وأكد البيان، أنه وفي ظل تزايد دور دبي المحوري في صياغة آفاق الاستثمار والشراكات الاقتصادية عالمياً، سيجمع منتدى دبي للأعمال – الصين الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين الحكومي والخاص من دبي والصين لبحث الشراكات الاقتصادية وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية، وسيشهد الحدث حضوراً موسعاً للمسؤولين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين، حيث ستقود غرف دبي وفداً موسعاً من الإمارة يمثل شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.

وكانت غرف دبي قد نظمت في شهر نوفمبر من العام 2023 فعاليات النسخة الأولى من منتدى دبي للأعمال بمشاركة ما يزيد على 2000 من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من أنحاء العالم كافة.

ومع إطلاق منتدى دبي للأعمال – الصين، ستساهم الدورات الدولية للمنتدى في تعزيز الجهود لتحقيق أهدافه الرئيسية، والمتمثلة في تحفيز عقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية العلاقات والروابط التجارية العابرة للحدود، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً، بالإضافة على استكشاف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمارات بين دبي والأسواق الواعدة حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز