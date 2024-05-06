مجموعة يلا تفوز بجائزة نجمة دبي للألعاب خلال حفل توزيع جوائز قطاع الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فوزها بجائزة "نجمة دبي للألعاب" المرموقة، وجاء إعلان الفوز خلال حفل توزيع جوائز قطاع الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024.

وجرى توزيع هذه الجوائز ضمن الحفل الذي أقيم على هامش قمة جيم إكسبو دبي المنعقدة بدعم من مؤتمر الألعاب الرائد "بوكيت جيمر كونكتس، وذلك تقديراً لجهودها في مجال تطوير الألعاب والنشر الرقمي وخدمات الدعم الإلكتروني في المنطقة. وقد اختيرت مجموعة يلا لنيل المركز الأول في فئة نجمة دبي للألعاب من قبل لجنة مكونة من 80 خبيراً من أبرز الخبراء في قطاع الألعاب، مما يؤكد مدى نجاحها وتأثيرها وإبداعها المتميز في مجال الألعاب الرقمية.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجموعة يلا، السيد صيفي إسماعيل عن بالغ سعادته بالفوز بالجائزة ونيل مجموعة يلا لقب نجمة دبي للألعاب من قبل لجنة حفل جوائز قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "تمثل هذه الجائزة شهادةً على التزامنا بدعم نمو قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإتاحة الفرصة للاعبينا لعيش تجارب إبداعية لم يسبق لها مثيل".

ويعكس تكريم مجموعة يلا مدى تأثيرها الجوهري على قطاع الألعاب على الساحة الإقليمية على الرغم من دخولها الحديث نسبياً إلى مشهد صناعة الألعاب في المنطقة. وقد حققت منصات الألعاب الاجتماعية المبتكرة للشركة شعبيةً هائلة في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استقطبت ملايين المستخدمين وساهمت في زيادة النمو الإجمالي لصناعة الألعاب في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل توزيع جوائز قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان من أبرز فعاليات قمة جيم إكسبو لهذا العام، والتي انعقدت للمرة الثانية في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 1 و2 مايو. وسرعان ما أصبحت هذه الفعالية التي تقام للعام الثاني على التوالي ركيزةً أساسيةً وفعاليةً رئيسيةً من فعاليات الألعاب الإقليمية الدورية، حيث شهد الحفل حضور أكثر من 1250 مشاركاً، وذلك في إطار مهرجان دبي للرياضات والألعاب الرقمية.

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