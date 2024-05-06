انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي بمشاركة 2300 عارض من 155 دولة

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة الـ 31 من معرض سوق السفر العربي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وقادة صناعة السياحة والسفر العالميين، وتستمر حتى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد الدورة الـ31 من معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يُعقد بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والشركاء الاستراتيجيين الآخرين، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شِعار «تمكين الابتكار - تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، مشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بالقطاع السياحي ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر، ومع احتفال سوق السفر العربي 2024 بنسخته الواحدة والثلاثين، سيواصل رعاية الابتكار ودفع عجلة نمو القطاع ومنح صناع السياسات وقادة المجال وخبراء السفر منصة لبناء علاقات جديدة واستكشاف الفرص المستقبلية.

استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات سوق السفر العربي، بنسخته الحادية والثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يشهد معرض هذا العام، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو، ما يزيد عن 41,000 زائر ومشاركة 2,300 عارض من 165 دول.@DWTCOfficial@ATMDubai#صحيفة_البيان pic.twitter.com/jwkLDLBpkp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2024

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