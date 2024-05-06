4.6 مليارات درهم صافي أرباح "ألفا ظبي" في الربع الأول من 2024

المصدر: وام

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة خلال هذا الربع 4.6 مليارات درهم، ما يعكس الزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.

وحققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، مسجلة إيرادات بلغت 14.2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 11%، كما سجل صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 232% مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2023، في حين سجلت المجموعة زيادة في معدل السيولة بنسبة 29% (على أساس سنوي) في رصيدها النقدي ليصل إلى 21.5 مليار درهم.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "تؤكد الأرباح التي سجلتها شركة ألفا ظبي القابضة قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو بفعالية وسعينا المتواصل لتحقيق التميز، وبنظرة شاملة، عكست نتائجنا المالية لهذا الربع نمونا المتواصل على أساس سنوي، والتزامنا الثابت بالقطاعات الحيوية لحاضر ومستقبل اقتصاد الدولة".

من جانبه قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، إن المجموعة حققت أداءً قوياً، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال وقد عكست الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232% حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالها المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري.

وأشار إلى التزم المجموعة بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتها ودفع أعمال ألفا ظبي نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد الإمارات.

وعزت المجموعة هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل مثل التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز القيمة للمساهمين، كما لعبت محفظة ألفا ظبي المتنوعة دوراً رئيسياً في مواصلة تحقيق النمو.

وقامت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024، بإعادة تصنيف استثمارها في شركة "كيو القابضة"، وإلغاء وضعها كشركة تابعة، لتعتمد المجموعة قياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 1.4 مليار درهم، كما حققت شركة "بيو هيلث" أرباحاً بلغت 0.6 مليار درهم.

وانخفض إجمالي مكاسب شركة "بيور هيلث" خلال هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك نتيجة المكاسب التي تحققت لمرة واحدة جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أرباح الصافية للمجموعة.

وواصلت المجموعة الحفاظ على مكانتها المالية القوية، حيث يبلغ إجمالي أصولها 147.4 مليار درهم، في حين بلغت حقوق الملكية 79.0 مليار درهم.

وتتمتع ألفا ظبي بمكانة استراتيجية تؤهلها للمضي قدماً في تحقيق طموحات النمو من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ والتنويع الجغرافي للأصول.

وشكل التنوع والعمق الذي تمتاز بهما محفظة ألفا ظبي الاستثمارية المتنامية محركاً هاماً لنمو إيراداتها والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، إذ ساهمت استثمارات الشركة في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشاءات بشكل كبير بنسبة 37% و33% و18% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

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