دبي الخامسة عالمياً للكفاءات عالية المهارات

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت دبي تقدمها في قائمة أفضل المدن للعيش والعمل للكفاءات ذات المهارات العالية، إذ جاءت ضمن أفضل 5 مدن في العالم في هذا المجال، متفوقة على مدن رئيسية مثل أمستردام ومدريد وكوبنهاغن وبرلين وبرشلونة وفيينا، وفقاً لتقييم مؤسسة موري ميموريال اليابانية.

وجاء في صدارة القائمة إلى جانب دبي، كلا من لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة.

ويأتي تقدم دبي إلى هذا المركز المتقدم بفضل عوامل عديدة من ضمنها تميز بيئة العمل ومرونة أسلوب العمل. إذ تشتهر دبي ببيئتها المهنية الديناميكية وثقافتها المبتكرة، ما يجعلها وجهة جذابة للكفاءات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

ويبرز صعود دبي المستمر في هذا التقييم، جاذبيتها المتزايدة كمركز عالمي للأعمال والابتكار، إذ توفر المدينة مزيجاً فريداً من فرص العمل النوعية للكفاءات ذات المهارات العالية، والأجور العالية وبيئة العمل المتسمة بالمرونة ونمط الحياة المميز.

كما جاءت مدريد بالمرتبة السابعة، فيما سجلت بروكسل أكبر انخفاض في الترتيب، حيث هبطت إلى المرتبة 26. وتشير نتائج هذا التقييم، إلى أن المدن العالمية تتنافس على جذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، من خلال توفير رواتب تنافسية وبيئات عمل إيجابية وأسلوب حياة جذاب، ما يتيح لهذه المدن جذب أفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم.

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