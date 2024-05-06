مبادلة تستثمر 13.5 مليار دولار في مشروع للوقود الحيوي في البرازيل

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن خططها لاستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع ضخم للوقود الحيوي في البرازيل على مدار العشر سنوات المقبلة، في صناعة الديزل ووقود الطائرات النظيفين.

ويأتي الاستثمار الكبير في إطار سعي مبادلة لتعزيز مكانتها كرائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التزامها بالاستدامة، وفي إطار خططها الأوسع لإنشاء بورصة جديدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وسيشمل المشروع خمس وحدات، تبلغ قيمة كل منها 2.7 مليار دولار، وتضم مصفاة حيوية جديدة قادرة على معالجة 20 ألف برميل من الوقود يومياً.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء مصفاة حيوية جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ مليار لتر سنوياً من الزيوت النباتية المكررة بالهيدروجين، وهو وقود يشبه الديزل ينتج دون استخدام موارد أحفورية ويستخرج من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية.

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