مراكز البيانات تحفز الطلب على الغاز الطبيعي

المصدر: (ريتشموند – بلومبرغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع أن تؤدي زيادة مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي مع استخدام المزيد من الوقود لتوليد الكهرباء، وفقاً لشركة «تي سي إنرجي كورب»، وهي أكبر مشغل لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.

وقال ستانلي تشابمان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«تي سي إنرجي»، والرئيس التنفيذي للعمليات لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالشركة، في مكالمة هاتفية حول الأرباح، إن الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات سيزداد بما يصل إلى 8 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول العام 2030، ما يعادل 21 % من الطلب الحالي على الوقود المستخدم في توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.

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