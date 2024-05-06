دبي تستضيف غداً مؤتمر «جوتيك»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، تستضيف دبي غداً مؤتمر ومعرض جوتيك «GOTECH 2024»، الحدث الرائد في عالم الطاقة والتكنولوجيا تحت عنوان: «النهوض بالطاقة المستدامة» من خلال الابتكار والتعاون. وينعقد المؤتمر بمركز دبي التجاري العالمي، وتنظمه شركة دراجون أويل انترناشونال للنفط والغاز، والمملوكة بنسبة 100 % لحكومة دبي.

وقال معالي سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل: «يسعدنا أن نطلق معرض ومؤتمر «جوتيك» النسخة الخامسة في دبي، والذي يعد منصة لقادة الفكر وخبراء الصناعة والأكاديميين المميزين لمشاركة خبراتهم وآرائهم وتبادل معارفهم، بهدف تعزيز نمو قطاع الطاقة، واستراتيجية حكومة دبي في الحفاظ على مبادئ الاستدامة، والتي تشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، تحقيقاً للرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، وتعزيز واستكمال مبادرات هذا العام 2024 (عام الاستدامة).

ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات، والتشاور حول تلبية احتياجات القطاع في المستقبل بكفاءة عالية لدعم التطور التكنولوجي، ودفع عجلة التقدم الصناعي نحو الأمام في مجال النفط والغاز».

فرصة للتواصل

وأضاف: «أجندة المؤتمر تتضمن جلسات تفاعلية وفرصاً للتواصل ومعرضاً لأحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز. وهناك متحدثون من كافة أنحاء العالم يشاركون أفكارهم واستراتيجياتهم عبر جلسة تنفيذية رئيسية، و5 جلسات نقاش، و3 جلسات خاصة، و51 جلسة فنية، وأكثر من 60 جلسة للملصقات الإلكترونية، بما يثري الحوار البناء مما يسهم في تطوير الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لقطاع الطاقة».

وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: «تم اختيار برنامج المؤتمر بعناية ليعكس أهم الاتجاهات والتطورات في قطاع الطاقة، لقد جمعنا عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى والذين سيتناولون مجموعة واسعة من المواضيع، من تحليل البيانات إلى استكشاف الموارد غير التقليدية والاستدامة والانتقال للطاقة، واستخدام التكنولوجيا الذكية واكتساب رؤى جديدة لتحسين العمليات الصناعية وزيادة الكفاءة والإنتاجية».

وأضاف: «إن جوتيك 2024 لهذا العام يجمع بين ألمع العقول والمبتكرين للحديث حول تحديات الذكاء الاصطناعي وما يقدمه من إمكانيات هائلة قادرة على تحسين وتحويل العديد من الصناعات، كما يستضيف المؤتمر قمة IOGP، ويقدم هذا التجمع الرفيع المستوى لقادة الصناعة منصة استثنائية لمناقشات فاعله في تشكل مستقبل قطاع النفط والغاز. بما يتماشى مع تركيز القمة على الاستدامة والابتكار معاً كقيمة أساسية لـ GOTECH، ما يخلق حدثاً شاملاً ومميزاً».

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